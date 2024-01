La Goldengas Senigallia batte in casa la capolista Matelica 26 punti per Brigato e Sanna, convincente successo

162 Letture Sport

Una bella Goldengas batte la capolista Matelica 99-84 al PalaPanzini e la avvicina in classifica.



Biancorossi praticamente sempre avanti ma è nel terzo quarto che Brigato e Sanna fanno la differenza.

Grande la prova balistica sia del giocatore ex Padova che del ventenne prodotto delle giovani del Banco di Sardegna Sassari: 26 punti a testa, per Sanna ben sette triple.

Tabellino

GOLDENGAS SENIGALLIA:

Giacomini 4, Neri 2, Brigato 26, Landoni 15, Bracci 8;

Sanna 26, Arceci ne, Imsandt 12, Bassi, Casabianca ne, Benzoni, Medizza 6.

All. Gabrielli

VIGOR MATELICA:

Sulina 12, Mariani 33, Riccio 10, Provvidenza, Ciampaglia; Mentonelli 7, Ferretti, Carone, Mazzotti 14, Eleonori.

All. Trullo

Arbitri: Giardini e Marconi di Ancona

Parziali: 16-14 50-45 83-67 99-84

Note: spettatori 500 circa, quasi un centinaio ospiti. Infortunio a Mentonelli al 22’. Espulso Riccio al 24’ per fallo antisportivo e tecnico. Fuori per falli Provvidenza al 29’. Tecnico a Mazzotti al 35’ e alla panchina del Matelica, sempre al 35’. Match sospeso al 33’ sul 90-76 per rottura tabellone dei 24’’: gara terminata con conteggio manuale.