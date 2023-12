Il Comitato per l’ospedale sul problema delle liste d’attesa Il Comitato si rivolge al direttore Stroppa

Le prestazioni di controllo hanno tempi diversi dalla prima visita e devono essere governate dal medico specialista che ha preso in carico il paziente e pertanto escono dalla logica delle liste di attesa.

Liste di attesa Servizi Ambulatoriali(ex Art.41 comma 6 D.Lgs. 33/2013).

Il criterio delle liste di attesa per i primi accessi è basato sulla classi di priorità clinica e deve garantire prestazioni entro tempi certi alla necessità di salute e non secondo l’ordine di arrivo delle richieste. L’emergenza Covid ha poi allungato i tempi tra una prima visita e l’altra ma ora, a pandemia finita, pur se ridotti alla metà da una decisione ministeriale di Febbraio 2023 non è che vada meglio.

Anzi!! I tempi dimezzati per le prenotazioni avrebbero dovuto raddoppiare il numero dei controlli e avere sale ambulatoriali piene, anzichè sempre vuote come accade.

Le prestazioni di controllo però sono un’altra cosa.

Sono gestite dal medico specialista, arrivano dopo la prima visita e seguono una strada tutta diversa.

Lo specialista prende in carico il paziente e può richiedere un controllo ulteriore.

La prescrizione è fatta su ricetta rossa, quella di una volta, con la quale ci si rivolge al CUP per la prenotazione.

Tutti sappiamo che il più delle volte non si riesce ad avere una data certa per fare l’esame ma pochi sanno che queste prestazioni sono prenotabili tramite un altro programma che accelera la prestazione di controllo e che deve essere programmata.

Per cui i cittadini hanno diritto ad essere prenotati quando viene richiesta dal medico specialista una prestazione simile e non sentirsi dire che l‘agenda è chiusa.

Questi purtroppo sono gli ordini provenienti dall’alto che certamente non aiutano a smaltire le liste d’attesa. Vanno date direttive diverse e ne chiederemo conto !!,

Una segnalazione:

“Chiedo informazione: devo fare risonanza magnetica alla spalla, al Cup regione Marche mi hanno risposto che non c’è posto prima di Maggio 24, (poi dicono che funziona bene la nostra sanità), a questo punto non mi resta che rivolgermi al privato…omissis….sapere come funziona sarebbe interessante anche per smentire eventuali bugie che ci raccontano. Chiedo consiglio a chi conosce le situazioni meglio di me. Grazie”

E vogliamo parlare poi di una ecografia alla vescica del 04/110/2022 (avete capito bene, di un anno fa!!) che ancora non riesce a vedere soddisfatta la richiesta??

Una risposta ce la deve dare il nuovo direttore della Ast2, dr. Giovanni Stroppa !!.

Comitato Difesa Ospedale di Senigallia