Premio studente-atleta, il bilancio La premiazione è avvenuta a Senigallia, premiata anche Rebecca Ferretti

102 Letture Associazioni

Giovedi 7 Dicembre al Teatro la Fenice di Senigallia si è tenuto, organizzato dal Panathlon con il patrocinio del Comune di Senigallia, la premiazione per il merito allo studente-atleta.



Davanti alle cariche istituzionali comunali e regionali e delle forze armate, alla presenza del Presidente del CONI Marche la nostra ginnasta FERRETTI REBECCA ha ottenuto un prestigioso riconoscimento per il suo impegno sportivo e scolastico. Le due cose infatti riescono ad andare a braccetto se c’è impegno, costanza e dedizione, qualità che sono state riconosciute alla ginnasta appartenente alla Polisportiva Senigallia.

Tutto il settore ritmica è orgoglioso di poter accogliere ragazze che sono dedite a questo sport ma non solo, che riescono a tenere una media scolastica eccellente.

Durante il suo momento di premiazione Rebecca ha sostenuto che la scuola supporta in modo egregio i suoi impegni sportivi e che l’ intero corpo docente la supporta nei suoi impegni. Anche questa è una qualità rara da trovare e per questo la Polisportiva Senigallia ringrazia la scuola Fagnani per essere al suo fianco.

Certi che la formazione scolastica sia la priorità per soggetti in età evolutiva e sicuri che lo sport sia un mezzo educativo fondamentale per la crescita di ogni ragazzo siamo orgogliosi e saremo sempre al fianco di giovani come Rebecca.