Ultimo incontro a Senigallia per la serie “Il fiume Misa – Nevola questo sconosciuto” Mercoledì 15 novembre all'Auditorium San Rocco si parlerà di sezioni di transito fluviali, fosso scolmatore e ponti cittadini

La serie di quattro incontri pubblici, per informare i cittadini sulle otto tematiche più importanti relativamente al bacino del Misa – Nevola promosse dall’Associazione di Promozione Sociale Novum, è giunta al suo ultimo appuntamento.

Si terrà mercoledì 15 novembre alle ore 21:00 all’Auditorium San Rocco – P.zza Garibaldi, 1 Senigallia (AN); l’incontro è pubblico, a ingresso libero e tratterà le seguenti tematiche:

1. Sezioni di transito prima del ponte della ferrovia e dopo dello stesso tenendo conto del canale centrale navigabile esistente nel ‘900 nel centro cittadino e dell’efficacia del fosso scolmatore “Penna” chiuso agli inizi del ‘900.

2. Ponti cittadini: quali sono da rifare, con che modalità e con quale ordine di priorità.

All’incontro sarà presente il dr. Dino Latini, Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, che porterà i saluti istituzionali e introdurrà alle tematiche della serata.

Relatori sono l’ing. Giuseppe Di Meglio, l’ing. Paolo Landi e il T.d.P. Giorgio Sartini componente della Segreteria Tecnica di Contratto di Fiume. Conduttore e moderatore della serata è il giornalista Sandro Galli.

L’ing. Paolo Landi è conosciuto nella nostra vallata ai più mentre per l’ing. Giuseppe Di Meglio, che lo vedono presente per portarci l’esperienza da lui acquisita sul campo e pertanto non solo teoricamente, spendiamo due parole sugli incarichi lavorativi da lui svolti.

L’ing. Giuseppe Di Meglio dal 1 ottobre 2003 ha prestato servizio su comando presso il Commissariato di Governo per l’emergenza idrogeologica in Campania. Rientrato presso la struttura comunale di Barano d’Ischia dal gennaio 2009 è divenuto Responsabile della Protezione Civile.

Dopo le relazioni si aprirà un confronto con i cittadini per rispondere ad ogni loro perplessità con l’intento di dare, oltre ad una conoscenza storica delle modificazioni avvenute, una visione generale di quanto è possibile fare, ma soprattutto da realizzare al più presto, nel tratto finale del Misa-Nevola per mitigare al massimo il rischio di ulteriori esondazioni nei comuni dell’entroterra e nella città di Senigallia.

All’incontro finale saranno presenti anche il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e l’Assessore all’Ambiente Elena Campagnolo.

La segreteria tecnica dell’A.P.S. Novum

Il terzo incontro, tenuto venerdì 20 ottobre, che aveva trattato i temi delle esondazioni a Borgo Molino e delle aree golenali è visibile nella registrazione VIDEO integrale che avevamo proposto il 31 ottobre sulle pagine di Senigallia Notizie e sul suo canale YouTube.