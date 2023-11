Riparte la campagna “Agrumi solidali” promossa dal Gas Montimar di Marzocca Parte del ricavato andrà a Gazzella Onlus, organizzazione che fornisce assistenza ai bambini feriti

Il Gas Montimar di Marzocca riapre la campagna “Agrumi solidali” con SOS Rosarno – Mani e Terra per la stagione 2023/2024. L’obiettivo è far conoscere il sistema di produzione e distribuzione degli agrumi e dimostrare come sia possibile costruire un circuito più equo e sostenibile. Non si tratta solo di un semplice acquisto, ma di dare una risposta concreta ai gravi fenomeni dello sfruttamento dei braccianti immigrati, dei piccoli produttori contadini e della terra.

SOS Rosarno nasce dopo lo sciopero di Nardò e la rivolta di Rosarno, dove anni fa centinaia di braccianti hanno organizzato clamorose proteste contro lo sfruttamento. Il Gas Montimar, insieme ad altri Gas delle Marche e a molti amici, ha aderito alla campagna acquistando arance e distribuendole.

Oltre agli agrumi, sarà possibile acquistare prodotti trasformati a base di peperoncino e per ogni vasetto venduto, SOS Rosarno destinerà 1 euro a Gazzella ONLUS, un’organizzazione che si occupa principalmente della riabilitazione di bambini feriti. SOS Rosarno non intende ignorare l’enorme tragedia in corso a Gaza, considerando le chiare violazioni del diritto umanitario internazionale denunciate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres e il silenzio della comunità internazionale. Con i propri mezzi, derivanti dalla produzione, SOS Rosarno intende agire, sia che si tratti della lotta Notav, o per aiuti umanitari nel Kurdistan o come i 50.000 kg di arance donati alle famiglie bisognose nella scorsa stagione in Italia.

La prossima distribuzione è prevista per l’ultima settimana di novembre. Coloro che desiderano effettuare un ordine possono scrivere a info@gasmontimar.it per ricevere ulteriori informazioni e il modulo online per ordinare i prodotti disponibili.

Oltre all’acquisto delle arance di SOS Rosarno, è possibile acquistare le “Arance Sospese” per donarle a chi ne ha più bisogno. Chi acquista una cassetta di arance pagherà la metà del prezzo pieno e le arance saranno distribuite alle persone più bisognose. Il prezzo pagato serve a sostenere i costi vivi per far arrivare le arance da Rosarno e destinazione, raccolta, lavorazione, cassetta e spedizione.

Un ringraziamento speciale a coloro che contribuiranno a un commercio diverso, etico e senza sfruttamento.

