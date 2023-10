Un mezzo per il trasporto dei diversamente abili a Senigallia Un progetto solidale di grande valore

129 Letture Associazioni

Grazie a questo bellissimo e importantissimo progetto per la nostra comunità, L’Associazione Volontari SOS TAXI Marche ODV con l’aiuto degli sponsor di Senigallia mette a disposizione un mezzo attrezzato, che verrà utilizzato per il trasporto di tutte le persone in difficoltà: parliamo di persone diversamente abili, anziani, persone malate che sono state meno fortunate di noi.

Il servizio, già attivo, è dedicato a tutti i cittadini in difficoltà: potrà essere utilizzato per gli anziani soli che quando si trovano in stato di necessità non sanno a chi rivolgersi, per esempio per essere accompagnati a fare la spesa, ritirare la pensione, fare una visita medica o un esame importante, oppure essere accompagnati quotidianamente al centro diurno. La cosa peggiore per un anziano, è infatti dover rimanere relegato in casa da solo tutto il giorno. Dedicare questo servizio ai disabili della nostra comunità significa, per esempio, occuparsi dei bambini in carrozzina che devono essere accompagnati tutte le mattine a scuola. Per le loro famiglie potrà essere un grande sollievo sapere di poter usufruire di un aiuto come questo, necessario anche per accompagnare periodicamente i giovani e meno giovani con difficoltà motorie a fruire di cure, terapie, dialisi.

Il mezzo utilizzato è un Fiat Doblò, con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo a trasportare 4 passeggeri oltre all’autista ,completamente attrezzato per questa tipologia di trasporti, con elevatore idraulico omologato a norma di legge per il trasporto di sedia a rotelle.

Il progetto, che mette in sinergia pubblico e privato a favore delle persone meno fortunate, è realizzato assieme alle attività della città e l’Associazione Volontari Sos Taxi Marche ODV.

Alla consegna del mezzo, avvenuta con una cerimonia pubblica di presentazione sono state invitate le cariche del comune e le attività che hanno reso possibile questo meraviglioso servizio, La Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi , La Bottega e la donazione fatta in memoria di Iurescia Giuseppe.