Nuovi step importanti per il progetto marchigiano di produzione di oli essenziali chiamato “OliEssBIO”, che ha come scopo la produzione e l’impiego di oli essenziali per proteggere da malattie e fitofagi le colture delle aziende agricole che adottano il metodo di produzione biologico o che seguono disciplinari per la gestione a basso impatto ambientale.



Giovedì 12 ottobre infatti, nella sala Volponi del Palazzo Ducale di Urbania, si è svolto un incontro informativo rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte del corso di Agraria dell’Istituto omnicomprensivo Della Rovere di Urbania. Durante questo incontro, intitolato “Sostenibilità ambientale: tutela e valorizzazione della funzionalità del suolo – l’esempio di OliEssBIO” sono intervenuti la professoressa Federica Semprucci dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e Giulio Blasi per la cooperativa sociale Undicesimaora, capofila del progetto. In occasione della giornata sono stati illustrati i principi di sviluppo sostenibile, di economia circolare e di conservazione della biodiversità, cioè i principi ispiratori del progetto OliEssBIO, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Sono state inoltre relazionate le problematiche aziendali che il partenariato di OliEssBIO si prefigge di ridurre e le innovazioni da adottare per una difesa sempre più sostenibile del suolo.

Paolo Grilli, professore dell’Istituto omnicomprensivo Della Rovere di Urbania – Corso di Agraria agroalimentare e Agroindustria: “Queste iniziative sono un valore aggiunto alla didattica e, di fatto, materializzano quel ponte di confronto e dialogo tra università, aziende e scuola. Per i nostri studenti è importante prendere coscienza di tutte le iniziative intraprese nel nostro territorio volte all’innovazione, ottimizzazione e sostenibilità dei processi produttivi nonché alla conservazione ambientale. Il feedback ricevuto dagli stessi alunni è stato più che positivo, come d’altronde sempre accade quando si presentano loro fatti ed esperienze concrete. Questo è stato solo il primo di tre incontri formativi che rappresenteranno nel complesso un valido contributo per rafforzare la presa di coscienza necessaria a sostenere le sfide del futuro”.

Il gruppo operativo del progetto OliEssBIO include cinque partner tra aziende marchigiane e atenei: oltre al Undicesimaora, ci sono l’azienda agricola Verde Naturale di Sara Simonetti e quella di Matteo Gasparini, mentre dal lato universitario il dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università degli Studi di Urbino (Proff. Federica Semprucci, Daniele Fraternale e Loretta Guidi) e il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Politecnica delle Marche (Proff. Paola Riolo e Gianfranco Romanazzi).

OliEssBIO (ID: 59670, CUP: B47H22004100009) è stato approvato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Marche 2014/2022 – Bando Misura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura Azione 2 – Fase di gestione del G.O. e realizzazione del Piano di Attività.