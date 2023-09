Us Pallavolo Senigallia Banco Marchigiano ancora vittoriosa Terza vittoria in Coppa Marche, ancora da 3 punti

Terza vittoria in altrettante partite per il Banco Marchigiano che supera in Coppa Marche 3-0 in trasferta la Juniors Ancona mercoledì 27 settembre.



Otto punti in tre partite per la squadra di coach Roberto Paradisi, che viaggia al vertice del girone prima della partita della quinta giornata contro la Virtus Fano, mercoledì 4 ottobre alle ore 21 al palasport di Campo Boario di Senigallia.

Nella quarta giornata di sabato 30 settembre infatti le neroazzurre riposeranno.

25-12 25-22 25-17 i parziali nel successo esterno da 3 punti nel capoluogo.