A un anno dall’alluvione 2022, insieme per la sicurezza della popolazione e del territorio I circoli PD di Senigallia e della zona Misa e Nevola, con la lista Diritti al futuro hanno definito un calendario di iniziative

I Circoli del Partito Democratico dei Comuni dell’intera valle Misa Nevola e la Lista Civica di Sinistra “Diritti al Futuro” organizzano per il 16 settembre prossimo un sopralluogo lungo il fiume Misa nei tratti dell’alta valle e per il 23 alle ore17,30 a Casine di Ostra (circolo Acli Falco via don Orione 2) un incontro pubblico sullo stato della messa in sicurezza dell’intero territorio, dei centri minori e della città costiera.

È già passato un anno dall’alluvione, che li ha gravemente colpiti e danneggiati, causando anche la dolorosa perdita di tredici persone; moltissime azioni devono ancora iniziare!

Invitate sono ovviamente l’intera popolazione, le istituzioni competenti, le organizzazioni politiche, sindacali e culturali con l’obiettivo di:

– Informare come meglio possibile su quanto è stato fatto in materia di opere pubbliche e di risarcimenti ai soggetti privati

– fornire le informazioni, non sempre esaustive e complete, relative agli strumenti di piano, programma e progettazione dei maggiori interventi nel futuro più o meno prossimo, nonché:

a) sulle risorse finanziarie realmente esistenti

b) sui soggetti politico-istituzionali e sulle strutture tecniche operanti in materia ai diversi livelli, quelli locali soprattutto.

Non potrà mancare un commento generale sul metodo e sul merito, che hanno fin qui caratterizzato l’operato di amministratori locali e non.

Non mancherà inoltre una nostra proposta generale di netta accelerazione degli interventi e delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo della maggiore messa in sicurezza dell’intero territorio; a partire dalla critica più volte chiaramente espressa sulle opacità e gravi carenze programmatiche e operative di Regione Marche e Comune di Senigallia, quest’ultimo sempre incapace di pubblico dibattito, riparandosi dietro comunicati unilaterali e interviste.

da Circoli PD di Senigallia e della zona Misa e Nevola, e lista Diritti al futuro