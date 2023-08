Un volto per fotomodella, successo a Senigallia Si è svolta la finale regionale

187 Letture Cronaca

Grande successo per la finale regionale Marche del famoso concorso di bellezza Nazionale UNVOLTOXFOTOMODELLA, il concorso gestito da Valentina Papi ha visto sfilare miss provenienti da tutta la regione nella splendida location del CHIRINGUITO BAGNI 44 di Senigallia.

Tantissime le miss in gara che hanno sfilato per conquistare le ambite fasce per il pass della la finale nazionale di Marina di Pisa dell’7, 8 e 9 settembre, dove saranno presenti 40 Miss provenienti da tutta Italia !

Durante la serata hanno sfilato le nuove collezioni di LOFT88 di Senigallia e la nuova collezione LIDOSETTATAQUATTRO H di Senigallia.

Le pettinature della serata sono state curate da POURPARLER PARRUCCHIERI di Senigallia, il trucco da ESTETICA ILARIA di Cerreto D’esi.

La serata presentata da Matteo Pasquali, con il Dj set di SGRO DJ e la partecipazione straordinaria del Dj di fama nazionale MIRKO ALIMENTI.

Ha conquistato il pass assoluto per la finale Nazionale con il titolo di Miss “Chiringuito unvoltoxfotomodella Marche 2022” la bellissima ASIA MANZETTI, fisico statuario di Senigallia (Mc), a seguire Miss “Full Energy” ELISA DATTOLICO di Marotta (Pu), a seguire Miss “Lamoderna” CATERINA BALDINIi di Agugliano (An), Miss “Tiberi Mario” GIADA BOSI di Monsano (AN) e Miss “Città di Pisa” ELEONORA VALENTINI di Sant’Elpidio a Mare (FM).

Ospiti della selezione Miss “Unvoltoxfotomodella Italia Fotogenia 2022” Giulia Saccinto, Miss “Unvoltoxfotomodella Italia Fotogenia 2022” Letizia Pellegrini e Miss Unvoltoxfotomodella sport Martina Tonini.

Ora non possiamo far altro che aspettare la finale nazionale del 9 settembre dove si decreterá la nuova Miss Unvoltoxfotomodella Italia 2023, ci auguriamo che sia tra le Miss della nostra regione !

Un grande in bocca al lupo alle nostre miss!

Nel frattempo ricominciano le selezioni del 2024 al Paradise di Monsano durante l’evento MOTORSHOW DELLA VALLESINA!

FOTO LUIGI SIMONETTI

Dagli

Organizzatori