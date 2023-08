Alberi secchi a Senigallia, gli ambientalisti si rivolgono alla Regione Marche "Una iniziativa intesa a salvaguardare il paesaggio e l'ambiente del territorio, nonché la sicurezza delle strade"

Alcuni ambientalisti senigalliesi, rappresentanti anche di un gruppo di agronomi locali, dopo aver sollecitato inutilmente il Sindaco di Senigallia per una iniziativa intesa a salvaguardare il paesaggio e l’ambiente del territorio, nonché la sicurezza delle strade, minacciate dal pericolo di schianti dei numerosissimi alberi secchi (olmi colpiti dalla “grafiosi” che costituisce una loro malattia endemica aggravata dalla siccità degli ultimi anni), hanno deciso di rivolgersi direttamente all’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi onde ottenere dalla Regione una migliore attenzione di quella manifestata localmente, tanto più considerando che il problema sollevato è di interesse per l’intero territorio regionale.

Spiace solo notare che sugli aspetti di interesse collettivo richiamati alla considerazione della nostra Amministrazione – relativi sia alla tutela del paesaggio (deturpato dalla moltitudine degli alberi secchi almeno lungo le strade), dell’ambiente (per il quale da una parte si destinano fondi alla piantumazione di milioni di alberi che però non saranno utili alla funzione clorofilliana prima di decine di anni, dall’altra non si mantengono quelli adulti esistenti) e alla sicurezza della circolazione stradale dal pericolo di caduta di rami e alberi secchi-, il Comune avrebbe potuto farsi promotore di una tale iniziativa che avrebbe pubblicizzato anche in tal senso la città.

Dispiace pure che, nonostante gli sbandierati programmi di sburocratizzazione, non si sia riusciti a farlo neppure per l’interesse collettivo urgente dell’abbattimento degli alberi secchi lungo le strade per cui tutt’ora sono previsti onerose procedure e tempi lunghi (una attesa di 30 giorni dalla compilazione del modulo e invio degli allegati) che quanto meno era stato chiesto venissero sostituiti con un semplice messaggio WhatsApp ad un numero dedicato, con indicazione del luogo e con le foto delle piante da abbattere.

Giuseppe Omenetti

Gianluigi Mazzufferi