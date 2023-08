Ultima giornata del Summer Jamboree a Senigallia Domenica 6 agosto

E siamo giunti al gran finale di questo incredibile viaggio durato 9 giorni all’insegna della musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50! Ma le emozioni non sono ancora terminate.

Sì, perché per il Summer Jamboree #23 mancano ancora ben 20 ore di emozioni e musica da vivere tutte d’un fiato. E allora pronti col programma di domenica 6 agosto: sul main stage di Piazza Garibaldi arrivano gli Hi-Stakes (NL), band olandese che propone un Rhythm’n’Blues delle radici pazzesco! E ancora intermezzi musicali con i DJs più scatenati di sempre che apriranno la serata alle 19 in centro: DJ Terry Elliot, DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Lola Terry e DJ Cannonball. Ultimo giorno anche per la fantastica conduzione di Russell Bruner (USA), il monello dello swing, e Bianca Nevius (ITA), pioniera del Bump&Grind in Italia, al Summer Jamboree #23.

Sul palco centrale di Piazza Garibaldi sono pronti a salire gli Hi-Stakes (NL), quintetto che fa ballare con il Rhythm’n’Blues ispirato a Louis Jordan, sognare con il suono dolce e sincero delle Blues Ballads seguendo la scia di Percy Mayfield, e urlare a squarciagola con un Jazz-Blues simile al primo Ray Charles! Si compongono dell’italiano Sam Ghezzi alla voce e al sassofono tenore, l’olandese Frank Groenendijk al sassofono tenore, il tedesco Linus Eppinger alla chitarra, il messicano Cesar Puente al contrabbasso e l’israeliano Joe Korach alla batteria. Canzoni originali, piene di ironia e passione, suonate con autenticità attraverso i tanti generi musicali anni ’50 e ’60, da ballad blues liriche a rhythm’n’blues esplosivi; in altre parole, il loro repertorio (interamente originale) comprende tutto ciò che c’è tra il mondo blues e jazz!

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXIII edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Gruppo Hera, Instax Fujifilm, BCC Fano, Frigoriferi retrò di Severin, Still 33 Gin & Rum, Limori bevande, Il Maestrale Centro Commerciale.

Partner etico: Lega del Filo d’Oro.