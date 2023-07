Giorgia Rimi al Basket 2000 Senigallia La siciliana è stata anche nelle nazionali giovanili

120 Letture Sport

Giorgia Rimi è una nuova giocatrice della MyCicero Basket 2000.

La lunga nata a Partinico, in provincia di Palermo, classe 2000, sarà a disposizione del nuovo allenatore della compagine senigalliese, Luca Pepa, nella stagione 2023/’24.

Senza dubbio un ottimo innesto quello effettuato dal Basket 2000 che ha inserito nel proprio roster un’atleta di categoria superiore e che saprà dare una grossa mano in vista di un’annata che si preannuncia impegnativa; del resto, a dimostrarne il valore sia il rendimento sfoggiato dell’atleta nel finale di 2 stagioni or sono quando contribuì fattivamente con il Basket Girls Ancona alla conquista della Serie A2 che, la scorsa annata, quando è stata protagonista nella salvezza raggiunta dalle anconetane nella 2° serie cestistica nazionale.

La Rimi, cresciuta nell’Olimpia Alcamo, all’età di quindici anni si trasferisce alla Passalacqua Ragusa, dove resta per 4 stagioni vincendo tutto a livello giovanile regionale e partecipando ad un paio di finali nazionali Under 16 e Under 18. Con Ragusa partecipa inoltre alla Serie B regionale e viene aggregata già dalla stagione 2016/17 alla prima squadra, conquistando minuti in campo sia in A1 che addirittura in nella competizione internazionale dell’Eurocup.

Nella stagione 2019/20 la Rimi approda a Ponzano in A2 e l’anno successivo a Civitanova Marche. La Rimi è anche stata più volte convocata dalle varie selezioni nazionali giovanili, partecipando all’Europeo categoria Under 16 di Udine del 2016.