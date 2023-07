Regata per la Vita a Senigallia Si è svolta la quinta edizione

ll 2 luglio 2023 si è svolta la V edizione della “Regata per la Vita”, iniziativa benefica a sostegno dell’oncologia marchigiana, in particolare delle oltre 40 associazioni di pazienti e di volontariato che operano sul territorio della Regione, e che assistono uomini e donne affetti da cancro.



L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione della Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche-Università Politecnica delle Marche, con Marina Dorica di Ancona, Club Nautico di Senigallia e l’armatore e campione di vela Alberto Rossi. Sono inoltre state parte attiva dell’iniziativa la rete di associazioni di volontariato Marche “Marcangola”, l’equipaggio delle “Dragonesse”, pazienti della Clinica Oncologica, la Lega Navale di Falconara Marittima, la Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche onlus, l’International Yachting Fellowship of Rotarian.

Un ruolo rilevante è stato svolto della Federazione Italiana di Vela – X zona. Partnership della manifestazione One Healthon: la rete della salute, una progettualità nazionale nata con l’obiettivo di creare una rete della salute costituita da professionisti sanitari, associazioni di pazienti e di volontariato, istituzioni sanitarie e politiche, esponenti del mondo dell’imprenditoria, dello sport, della comunicazione per garantire attività di prevenzione primaria e secondaria e innovazione in ambito sanitario, divulgando informazioni ed azioni corrette e condividendo idee e buone pratiche per il raggiungimento del benessere fisico, emotivo e sociale.

La partenza delle barche dal Club Nautico di Senigallia e l’arrivo a Marina Dorica di Ancona dove alle 18 si è tenuta la cerimonia di premiazione degli equipaggi vincitori, alla presenza delle istituzioni, delle associazioni di volontariato, degli stessi pazienti, dei professionisti sanitari, dei media.