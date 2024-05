Presenti oltre 2000 agricoltori alle assemblee dell’Orgoglio Coldiretti Marche Gli incontri si sono tenuti a Fano, Jesi, Tolentino e Grottammare

311 Letture Associazioni

Quattro assemblee per oltre 2mila agricoltori per costruire e condividere le prossime battaglie che vedranno Coldiretti impegnata nei mesi che verranno in vista anche delle elezioni europee. Tutto nell’anno delle celebrazioni degli 80 anni della più grande associazione agricola d’Italia e d’Europa.