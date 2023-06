Inter Club e Milan Club si sfidano per beneficenza a Senigallia Giocano tra gli altri Gabriele Pagliariccio, Maurizio Mangialardi, Rodolfo Giorgetti, Massimo Volpini e Umberto De Filippi

266 Letture Sport

Serata dedicata alla solidarietà venerdì 23 giugno allo stadio Bianchelli, quando alle ore 20 scenderanno in campo le formazioni dell’Inter Club Senigallia e del Milan Club Senigallia.

Un evento patrocinato dall’Amministrazione comunale ed il cui ricavato andrà a sostegno di Se.Po.Fa. (Sento, Posso, Faccio), servizio di Tempo Libero e Vita Indipendente promosso e gestito dalla Cooperativa Casa della Gioventù, per giovani con disagio psico-sociale e/o lieve insufficienza mentale di età tra 18 – 35 e 35 – 50 anni (gruppo senior).

Nato nel 2016 per fornire esperienze sane di aggregazione e crescita, Se.Po.Fa. permette attualmente a 15 giovani di contare su un gruppo di amici e su due educatrici per vivere esperienze formative e divertenti come concerti, cene assieme, vacanze, avventure ed organizzazione di eventi per una vita sempre più emancipata e da protagonisti.

Insomma, percorsi educativi per sperimentare nuove e sane esperienze di tempo libero in gruppo che permettano al giovane di vivere situazioni mai provate, di conoscersi meglio, imparando a gestire la propria emotività in relazione ad altri coetanei e non, di scoprire e far emergere i propri desideri, interessi e capacità per diventare un adulto maturo, consapevole, responsabilmente libero ed autonomo, capace di gestirsi il proprio tempo libero e il proprio gruppo di amici.

Chiunque assisterà alla partita potrà donare la cifra che preferisce, inserendo la propria offerta all’interno di contenitori che verranno sistemati allo stadio.

Chi lo desidera, può anche fare un bonifico all’Iban IT52F0501802600000011269503 intestato a Casa della Gioventù, cooperativa sociale onlus, via Corinaldese 52, Senigallia, con causale: erogazione liberale a Sepofa, vita indipendente.

Prima dell’inizio del match è in programma una breve presentazione dell’evento con interventi del sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, del vice sindaco ed assessore allo sport Riccardo Pizzi, del presidente dell’Inter Club Senigallia Massimo Volpini, del presidente del Milan Club Senigallia Vittorio Cecilioni e delle coordinatrici del Se.Po.Fa. Laura Vernelli ed Anna Streccioni che parteciperanno assieme ad alcuni ragazzi utenti del servizio.

Presenza di prestigio anche per la direzione arbitrale. A dirigere l’incontro sarà infatti Laura Mancini, della sezione di Macerata che da oltre 7 anni arbitra partite dei vari campionati regionali. Non ha mai avuto problemi nelle gare che ha arbitrato ed ha sempre mostrato buona personalità e competenza tecnica.

Laura Mancini, che ha esordito in Eccellenza Marche lo scorso anno, dirigendo Atletico Gallo Colbordolo-Vigor Senigallia, sarà assistita dalle guardalinee Monica Compagnucci ed Erica Iacubino, componendo così una terna arbitrale tutta rosa.

Queste le rose delle formazioni, composte da calciatori, ex giocatori e numerosi personaggi noti della città, con possibilità di effettuare un numero illimitato di sostituzioni.

INTER CLUB:

Tommaso Figuretti

Gianluca Fabini

Andrea Josè Galardini

Mirco Sabbatini

Tommaso Macchia

Stefano Sartini

Gabriele Pagliariccio

Renzo Giovannetti

Maurizio Perini

Tommaso Gemma

Cristian Gorini

Alessandro Bogoni

Rodolfo Giorgetti

Marco Zizzania

Diego Ruffino

Alessandro Alessandrini

Tommaso Conz

Luca Grossi

Vincenzo Carlucci

Giampiero Lattanzi

Simone Albani

Massimo Volpini (allenatore, giocatore e presidente)

MILAN CLUB

Giuseppe Benni

Ciro Testa

Luca Minucci

Enrico Morbidelli

Nicolò Durazzi

Lorenzo Paolini

Filippo Felicissimo

Edoardo Ciarmatori

Filippo Zoppini

Giovanni Ferro

Federico Sebastianelli

Alan Vitali

Lorenzo Discepoli

Matteo Fratini

Marco Fratini

Mattia Gimignani

Massimiliano Caldarelli

Giorgio Rossi Berluti

Umberto De Filippi

Maurizio Mangialardi

Luciano Olivetti

Al termine della partita è inoltre previsto il terzo tempo al ristorante Finis Africae a Sant’Angelo di Senigallia, con cena aperta a tutti.