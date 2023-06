L’European Travel Agent Forum dagli Stati Uniti d’America a Senigallia Nel novembre 2023

145 Letture Cultura e Spettacoli

Si svolgerà a Senigallia a Novembre 2023 l’European Travel Agent Forum dagli Stati Uniti d’America, un importante evento business to business progettato per coinvolgere selezionati venditori di viaggi e turismo del Nord America con i leader internazionali dell’industria dei viaggi.



Lo hanno confermato al Sindaco Massimo Olivetti gli organizzatori americani Antony Lucente Stabile Presidente Bellavista Tours e Jim Cloonan CEO Travel MKTG Group, che i giorni scorsi hanno effettuato a Senigallia una “site inspection“per verificare le varie location e mettere a punti i dettagli operativi dell’esclusivo evento internazionale denominato VisItaly Senigallia – Marche Region European Travel Agent Forum from United States of America.

All’incontro in Comune hanno partecipato anche il Vice Sindaco Riccardo Pizzi, gli Assessori Alan Canestari e Gabriele Cameruccio, il Capo di Gabinetto Renato Rocchetti, la Responsabile Elisabetta D’Amico, il Consulente Riccardo Strano, Eric Cooper COO di Travel MKTG Group USA, Eddie Marsden Direttore AIR DPT di Bellavista Tours USA, Simona Romagnoli Direttore di Senigallia Incoming.

Antonio Lucente Stabile Presidente di Bellavista Tour Boston-USA 🇺🇸 ha detto:

“Abbiamo avuto l’occasione di conoscere le Marche ed in particolare Senigallia grazie al caro amico Riccardo Strano già Direttore Generale per il Nord America a New York dell’Ente Nazionale Turismo d’Italia.

Insieme abbiamo organizzato l’Italy Travel Promotion Council negli USA dove sono rappresentati i più importanti Tour Operator americani specializzati sulla destinazione Italia.

Ora con l’European Forum dei Travel Agents USA e Tour Operators internazionali che verranno a Senigallia e nelle Marche, vogliamo sviluppare una importantissima occasione per far conoscere e meglio approfondire l’offerta ricettiva, le bellezze ed i prodotti tipici della vostra attraente Regione e Senigallia in particolare.

Qui abbiamo potuto apprezzare l’accoglienza istituzionale del Sindaco Olivetti e della sua Giunta.

In particolare lavoreremo con Senigallia Incoming, ottimamente rappresentato dalla professionalità di Simona Romagnoli.

Assieme ai colleghi Jim Cloonan, Eric Cooper, Eddie Marsden, siamo venuti nei giorni scorsi dagli USA in Italia, a Senigallia, dove, accompagnati da Simona e Riccardo, abbiamo fatto la consueta “Forum site inspection” per verificare le location ed approfondire i vari dettagli operativi. Abbiamo visitato Senigallia ed alcune località dove intendiamo realizzare pre e post convention con la collaborazione del Comune e dell’Associazione Operatori.

Tutto è andato bene e, pertanto, abbiamo confermato con piacere al Sindaco Olivetti, alla Giunta ed la decisone di organizzare il Forum il prossimo Novembre a Senigallia nella Regione Marche con l’obiettivo di far “innamorare” i travel agents americani delle Marche e portare tanti turisti dagli USA”.

Il Forum, che si svolge dal 9 al 16 Novembre 2023, si compone di una serie di incontri operativi B2B e seminari rivolti all’industria dei viaggi internazionali unitamente ad una serie di visite guidate di familiarizzazione con il territorio della Regione Marche, per conoscere le bellezze ambientali, le produzioni tipiche e le caratteristiche dell’offerta ricettiva.

La pubblicità di Senigallia, della Rotonda a Mare e di tguttoil territorio dei Castelli assieme ad altre importanti località turistiche delle Marche è in parte già presente sui siti internet americani dell’organizzazione e verrà costantemente ampliata ed aggiornata.

Si prevede la partecipazione di circa 150 venditori di viaggi operativi negli Stati Uniti e oltre 60 Tour Operator internazionali; complessivamente sono attese almeno ottocento presenze nelle strutture ricettive di Senigallia prescelte.

Gli Agenti di viaggio USA che verranno selezionati, devono assicurare i più alti standard professionali ed operativi nel turismo ed in particolare verso la destinazione Italia. Devono, inoltre, dimostrare un elevato livello di produttività ed una crescita annuale del proprio business tale da garantire un ampio ventaglio di tipologie di prodotti turistici commercializzati, compresi quelli di nicchia. Di norma gli agenti scelti raggiungono una soglia minima di $ 1 milione (USD) di vendite annuali e con una crescita delle vendite europee, con la prospettiva di aumentare ulteriormente le vendite in special modo verso l’Italia.

Le principali tipologie di prodotti turistici e di segmenti di domanda trattati dagli operatori partecipanti sono: vacanze attive, cultura, gastronomia, istruzione, fede, crociere, romanticismo, famiglia e multi-generazione, gruppi, altro.

La presenza diretta sul territorio di agenti di viaggio americani, tour operator internazionali e specialisti di settore, oltre ad accrescere la notorietà della nostra regione e promuovere l’accoglienza turistica di Senigallia, sviluppa un volano virtuoso di collaborazioni operative per le imprese del territorio con l’obiettivo di internazionalizzare le Marche nella più ampia destinazione Italia.

Il Sindaco Olivetti e la Giunta del Comune di Senigallia hanno accolto la delegazione americana ed espresso loro grande soddisfazione per avere scelto Senigallia quale sede dell’European Travel Agent Forum USA, anche perché tra i luoghi selezionati per i lavori, figura l’incantevole Rotonda a Mare che proprio quest’anno festeggia novanta anni.