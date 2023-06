Arrivano a Boscomio e al Parco della Cesanella gli eco-weekend di giugno Eventi gratuiti per tutti: giovani, giovanissimi, famiglie e adulti, che amano e rispettano la natura e apprezzano stili di vita sostenibili

Arriva l’estate e si parte con un mese di giugno ricco di eco-weekend interessanti, divisi tra Boscomio, in Strada delle Saline a Senigallia, e il Parco della Cesanella in via Guercino.

Venerdì 9 giugno alle ore 18 a Boscomio ci aspetta “Che albero sei?” a cura di Vita da Pacos, bioparco sociale nelle campagne di Fano. Ognuno di noi ha un legame speciale con la natura, perché noi siamo della natura e scoprirci parte dell’ambiente che ci circonda ci aiuta a rispettarlo e ad averne cura: nel pomeriggio insieme, con semplicità e creatività, gli ospiti porteranno a casa un piccolo, colorato assaggio di bosco.

Secondo appuntamento di giugno venerdì 16 alle ore 18, sempre a Boscomio, con “Orti botanici: tra miti, leggende e realtà”. Insieme ad Andrea Giunta, referente dell’Orto botanico Selva di Gallignano dell’Università Politecnica delle Marche, impareremo molto sulla storia degli orti botanici in Italia, sulla loro importanza nell’antichità e oggi, e impareremo a riconoscere le piante usando gli applicativi digitali più moderni e funzionali.

Per chiudere il mese di giugno serata “Storie sotto le stelle” il 26 giugno alle 21.15 al Parco delle Cesanella: insieme a Marco Pesaresi trascorreremo una serata di osservazione astronomica per imparare a orientarsi con le stelle, accompagnati dalle antiche storie che i nostri antenati hanno disegnato sul cielo. Portarsi una felpa, potrebbe essere fresco!

Organizzati da Fosforo – La festa della scienza in collaborazione con Next, Fondazione Caritas Senigallia, Sena Nova e Università di Camerino, con il sostegno di Fondazione Cariverona, gli eco-weekend del progetto LINFA sono eventi gratuiti con accesso libero dedicati a chi vuole conoscere da vicino il mondo della natura. Perfetti per tutti, giovani, giovanissimi, famiglie e adulti, che amano la natura, la rispettano e apprezzano uno stile di vita sostenibile.

Sempre attivo l’Escape wood (prenotazioni via email a prenotazioni@fosforoscienza.it per concordare ora e giorno), un turismo esperienziale dentro al bosco per persone con più di 13 anni a metà tra natura, cultura e digitale, che prevede giochi interattivi e la risoluzione di curiosi enigmi a tema ambientale – LINFA è un progetto che cerca di costruire una comunità attraverso una progettazione partecipata nell’ottica di una rigenerazione ambientale e sociale, coinvolgendo due parchi della città, Bosco Mio e il Parco della Cesanella. Mescolare pubblico e privato, eccellenze universitarie, enti del terzo settore, associazioni giovanili e culturali, è fondamentale per motivare e orientare giovani e cittadinanza a una partecipazione attiva, una sorta di nuova “linfa”, appunto, che dimostri il suo interesse per le tematiche ambientali, la tutela del verde pubblico e dei suoi ecosistemi naturali.