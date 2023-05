Temporali, allerta meteo a Senigallia Per tutta la giornata di mercoledì 31 maggio

La Protezione Civile Regionale, in data odierna, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 43 per temporali valido per tutta la giornata di domani 31 maggio 2023.



La penisola italiana rimane ai margini di un’area di alta pressione presente sul centro e nord Europa con condizioni di tempo inizialmente soleggiato ma caratterizzato da instabilità pomeridiana in particolare nelle zone collinari e costiere.

Il territorio del Comune di Senigallia sarà interessato da cielo nuvoloso già dalla tarda mattinata, con precipitazioni caratterizzate da rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità.

