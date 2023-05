Il Comitato senigalliese di ANDOS ha preso parte al Congresso Nazionale L'appuntamento si è svolto nei giorni scorsi a Roma

149 Letture Associazioni

“L’ arte della cura personalizzata”: è stato questo l’argomento trattato al 40° Congresso Nazionale A.N.D.O.S Associazione Nazionale Donne Operate al Seno a Roma a cui ha partecipato il Comitato di Senigallia, unico per le Marche, rappresentato dalla Presidente Fulvia Principi e dalla Past Presidente Maria Antonietta Muzi.

In apertura il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Istituzioni, Associazioni e comunità medica per una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico.

Tra gli obiettivi strategici, aumentare ed estendere l’adesione ai programmi di screening dai 45 ai 75 anni perché se il tumore viene diagnosticato molto presto, ha spiegato Andrea Botticelli, Professore di Oncologia Medica alla Sapienza di Roma, la possibilità di sconfiggerlo supera il 90 % e importante è anche una cura personalizzata per ogni paziente da effettuarsi anche con diagnosi genetiche.

L’A.N.D.O.S pone grande attenzione per favorire lo screening, assistenza, riabilitazione per le donne operate al seno e, come ha sottolineato Flori Degrassi Presidente Nazionale, tutti i comitati si impegnano per questo, senza dimenticare anche aspetti che contribuiscono alla socialità per garantire una buona qualità di vita.

Il Comitato A.N.D.O.S. di Senigallia è sensibile da sempre alla prevenzione e riabilitazione ed organizza, grazie anche ai tanti volontari, percorsi psicologici, medici, fisioterapici, estetici e sociali e consiglia di adottare stili di vita corretti con una sana alimentazione e adeguata attività sportiva.