Rubarono 1.500 euro in un negozio di Senigallia, tre le persone denunciate Il fatto risale ai primi giorni di aprile

Le indagini condotte dai Carabinieri del comando di Senigallia hanno permesso di identificare e denunciare tre persone, responsabili di un furto commesso in città all’inizio del mese di aprile.

A finire nei guai sono stati due uomini e una donna residenti in Veneto, di età compresa tra i 22 e i 40 anni. I tre avevano fatto il loro ingresso in un negozio con il volto coperto dalle mascherine: mentre due di loro fingevano di interessarsi a degli acquisti, il terzo si era introdotto in uno spogliatoio, dal quale aveva sottratto circa 1.500 euro in contanti dopo aver scassinato un armadietto.

Il titolare dell’attività si era reso conto dell’accaduto solo quando il gruppetto aveva ormai fatto perdere le proprie tracce. Egli ha denunciato il fatto ai militari, fornendo anche le riprese effettuate dal suo impianto di videosorveglianza: per i tre ladri è così scattata una denuncia per furto.