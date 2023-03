Un pranzo, una cena, una degustazione in cantina: altre tre tappe per Il Calice Racconta Protagonisti del weekend, ristorante La Botte di Ancona, cantina Albamocco a Castelplanio e ristorante Picchiaporto di Senigallia

Il prossimo weekend si preannuncia come un’occasione imperdibile per gli appassionati di vino. Infatti, Il Calice Racconta propone una cena e un pranzo dal sapore genuino e prelibato a base di pesce, accompagnati dalla degustazione dei pregiati vini di sette cantine differenti.

Inoltre, sarà possibile partecipare ad una degustazione di Verdicchio nell’antica zona di produzione, dove si potrà scoprire il fascino e la storia del territorio marchigiano attraverso i suoi vini. Un’esperienza unica e coinvolgente per apprezzare appieno la bellezza e la qualità del vino marchigiano, che non può mancare nella lista degli eventi da non perdere per gli amanti del buon bere.

Giovedì 30 marzo, alle ore 20, il ristorante La Botte di Ancona propone una cena imperdibile dove potrai assaporare il vero gusto del pesce dell’Adriatico.

La sommelier Giovanna Tomassoni ti guiderà alla scoperta dei vini abbinati, mentre le quattro cantine presenti – Dianetti, Mirizzi Montecappone, Saputi e Silvano Strologo – racconteranno i loro pregiati prodotti. Alla serata parteciperà anche la Delegazione di Ancona dell’Accademia Italiana della Cucina.

Il menu completo è disponibile su https://dallavignaallatavola.marcheandwine.it/-/la-botte.

Sabato 1 aprile alle ore 16, invece, potrai vivere un’esperienza unica nella zona antica del Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi. Immersi tra boschi, sorgenti e la brezza del mare, sarete guidati alla scoperta della cantina Albamocco e dei suoi pregiati vini.

La visita prevede anche la possibilità di ammirare i vigneti e scoprire la produzione dei vini, per poi approfondire la trasformazione e il tocco di personalità che il vignaiolo Filippo Russotto conferisce ai suoi prodotti, rendendoli unici e riconoscibili.

Infine, nella splendida sala degustazione, potrete assaporare i pregiati vini della cantina, accompagnati da un tagliere di prodotti tipici delle Marche. Il costo della visita e della degustazione è di €20 a persona. Potete prenotare la visita al sito https://ilcaliceracconta.com/prodotto/albamocco-degustazione-di-primavera/.

Infine, domenica 2 aprile alle ore 13, il Ristorante Picchiaporto di Senigallia propone un pranzo, vista mare, a base di pesce appena pescato e stoccafisso all’anconetana della tradizione marchigiana.

Ad ogni piatto l’abbinamento con il vino che ne esalta il sapore.

A raccontare il Verdicchio, l’Incrocio Bruni 54 e il Rosso Conero, saranno i vignaioli delle cantine FIVI: Terra Argillosa Azienda Vinicola Venturi Roberto e Varà Vignaioli (Pesaresi casa vinicola).

Il menu completo è disponibile sul sito https://dallavignaallatavola.marcheandwine.it/-/picchiaporto.

Puoi prenotare la cena al Ristorante La Botte e il pranzo al Ristorante Picchiaporto al numero whatsapp 3387038231

