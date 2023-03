Domenica 12 marzo alle ore 17 al Teatro del Portone di Senigallia va in scena “Nonnetti” Si affronta il tema della vecchiaia, tra disarmante candore, riso e profonda commozione. Gratis per nonni che entrano con nipoti

109 Letture Cultura e Spettacoli

Domenica 12 marzo alle ore 17 al Teatro del Portone di Senigallia va in scena lo spettacolo “Nonnetti” della compagnia teatrale alessandrina Coltelleria Einstein, nell’ambito della 39esima Stagione di Teatro Ragazzi curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 9 comuni della provincia di Ancona.

Uno spettacolo per bambini dai tre anni in su, di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, per la regia Valerio Bongiorno, scene e costumi di Mirella Salvischiani. Per questo appuntamento, come per tutta la stagione di Teatro ragazzi, c’è una speciale promozione per i nonni che possono avere un ingresso omaggio se accompagnano i nipoti a teatro.

“Nonnetti” è uno spettacolo pluripremiato, nel 2022 ha vinto anche il Premio ‘Porto Sant’Elpidio-Città dei bambini’ al festival internazionale di teatro per ragazzi ‘I Teatri del Mondo’ “per il garbo, la leggerezza, la straordinaria intelligenza scenica e attoriale con cui è stato affrontato il non facile tema della vecchiaia, tra disarmante candore, riso e profonda commozione”.

I protagonisti sono due Nonnetti e lo spettatore vivrà insieme a loro una tipica giornata: una bella colazione, la ginnastica del mattino, le faccende quotidiane; la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no. Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come un carillon. La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino o un improvviso malore. Poi finalmente arriva la sera e ci si può divertire. Lo spettacolo è accompagnato dalla musica e dal continuo movimento, con momenti di comicità e scherzi.

Lo spettacolo è proposto nell’ambito della 39esima Stagione di Teatro Ragazzi, curata nella direzione artistica e organizzativa dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 9 comuni delle Marche: Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Santa Maria Nuova, Staffolo e Senigallia. Sostengono la stagione i Comuni, Ministero della Cultura, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Parco Gola della Rossa e di Frasassi e Cms Consorzio Marche Spettacolo, ed inoltre Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro La Fenice di Senigallia, Biblioteca La Fornace di Moie di Maiolati Spontini, Centro per il libro e la lettura (Cepell), Teatro alla Panna, Assitej Italia, Unima.

INIZIO SPETTACOLO: ore 17.00