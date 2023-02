Pattinaggio su ghiaccio: Linda Rossi, un finale di stagione col botto La "senigalliese volante" è Argento ai Campionati Italiani All-round

Linda Rossi in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria ha chiuso la stagione delle competizioni nazionali su ghiaccio in grande crescendo.

Nella terza tappa del Grand Prix di pattinaggio di velocità su pista lunga appena conclusasi in Trentino, la ormai soprannominata “senigalliese volante” ha conquistato 2 Ori in altrettante gare disputate, fermando il cronometro sui records stagionali personali rispettivamente dei 1000mt e dei 3000mt.

Un crescendo che, già 2 settimane fa, nel corso del Campionato Italiano – quest’anno disputato a Baselga (TN) con la formula All-round (combinata) – ha consentito alla giovane pattinatrice di conquistare con grande autorevolezza una splendida medaglia d’argento.

Un risultato che pesa moltissimo, considerando che la classifica All-round viene definita sui punti/tempo totalizzati in tutte le 5 gare disputate sulle distanze dei 500mt, 1000mt, 1500mt, 3000mt, e per le prime 6 in classifica parziale anche dei 5000mt. Una gara, dunque, che mette a confronto le specialiste delle distanze brevi con le atlete fondiste, e che quest’anno ha fatto registrare una difficoltà in più nella preparazione specifica di Linda visto che è riuscita a ristabilirsi dal Covid solo pochi giorni prima delle gare.

Dunque, complimenti doppi a Linda, che ora potrà prendersi alcuni giorni di recupero e programmare con il suo staff i prossimi mesi di allenamenti e gare.