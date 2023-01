Servizio Civile Universale, 16 i posti a disposizione presso il Comune di Senigallia Per iscriversi c'è tempo fino al 10 febbraio

I giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti, possono presentare domanda per il bando di Servizio Civile Universale presso il Comune di Senigallia.

Sono disponibili 16 posti in cinque diversi progetti. I progetti di Servizio Civile impegnano per 25 ore settimanali, per 12 mesi. Gli operatori volontari riceveranno un rimborso mensile di 444,30 euro.

Le attività che i volontari andranno a svolgere sono dettagliate nei singoli progetti. Alfine di avere maggiori informazioni e di scegliere il progetto più attinente al proprio percorso o ai propri interessi è possibile contattare direttamente gli uffici comunali che ospiteranno i volontari.

“ASSISTENZA PER TUTTI: VOLONTARI PER UNA COMUNITA’ INCLUSIVA” ASSISTENZA – Servizi Sociali, N.4 volontari, CODICE SEDE 160882

“RIPARTIRE DALLA CULTURA: VOLONTARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO”

CULTURA – Musei, N.2 volontari, CODICE SEDE 160881

CULTURA – Biblioteca, N.3 volontari, CODICE SEDE 160876

“VOLONTARI PER UNO SPAZIO EDUCATIVO DIFFUSO ICLUSIVO E INNOVATIVO”

EDUCAZIONE – Informagiovani, N.2 volontari, CODICE SEDE 160874

EDUCAZIONE – Ufficio scuola, N.1 volontari, CODICE SEDE 160878

“AMBIENTE IN MOVIMENTO: MOBILITA’ SOSTENIBILE E RIGENERAZIONE URBANA”

AMBIENTE – Ufficio strade – ambiente, N.2 volontari, CODICE SEDE 160868

“IL TERRITORIO IN SICUREZZA: CONOSCENZ E PREVENZIONE NEI COMUNI DI LAZIO, MARCHE,TOSCANA E UMBRIA”

PROTEZIONE CIVILE – Protezione civile, N.2 volontari, CODICE SEDE 160871

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Si può presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere alla piattaforma DOL, il candidato dovrà necessariamente essere in possesso dello SPID.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire nella modalità online descritta sopra, entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023.

Il Comune di Senigallia prende parte al bando del Servizio Civile Universale in collaborazione con ANCI Lombardia. Il progetto prevede anche la certificazione delle competenze, un percorso di tutoraggio e l’attestato di fine servizio. Il SCU rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani.

Per informazioni: www.informagiovani-senigallia.it

Tel: 800211212

O Anci Lombardia https://www.scanci.it/