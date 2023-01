Lavori pubblici Senigallia, Dora De Mutiis nuova responsabile E' ingegnere civile e risiede a Montemarciano

L’ing. Dora De Mutiis è la nuova Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Senigallia.

Residente a Montemarciano è ingegnere civile, iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona dal 1994 con esperienza pluriennale in vari settori dell’ingegneria civile, maturata presso Enti pubblici e/o loro associazioni. Arriva dal Comune di Potenza Picena dove ricopriva il ruolo di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Urbanistica SUAP.

Dal 2010 al 2019 è stata anche Direttore operativo della Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, ed in passato ha rivestito incarichi anche in altri Comuni (Montemarciano, Falconara M.ma) nonché nella Provincia di Ancona.

Tecnico esperto in progettazione, gestione e rendicontazione di programmi urbani complessi, acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di OO.PP. quali rigenerazione urbana, fondi ministeriali messa in sicurezza edifici e territorio, fondi PNRR, fondi ricostruzione pubblica post sisma, fondi regionali e nazionali per interventi di difesa della costa, fondi coesione territoriale, fondi MIUR edilizia scolastica, fondi per scuola 0-6, Fondi MIUR Futura, è altresì tecnico specializzato in Gestione Tecnica dell’Emergenza, Rilievo del Danno e Valutazione della Agibilità post sisma con esperienze di volontariato tecnico sul campo (sisma Emilia e Centro Italia) e parte dell’Ufficio di Coordinamento del Consiglio nazionale degli Ingegneri post Sisma Centro Italia e Sisma Ischia.

Accolta in Comune dal Sindaco Massimo Olivetti e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Nicola Regine, che le hanno augurato, insieme a tutta la Giunta buon lavoro, si è già a lavoro per dirigere il Settore dei Lavori Pubblici comunale, che si sta occupando della realizzazione di diverse opere nel territorio comunale.