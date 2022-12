Scadenza saldo TARI prorogata al 28 febbraio 2023 per i cittadini di Senigallia Provvedimento disposto da Giunta Comunale: interesserà utenze domestiche e non. Esclusi locali colpiti da alluvione: ecco i criteri

Si informa che, per supportare le utenze, domestiche e non, colpite dal grave evento alluvionale che ha interessato il nostro territorio lo scorso 15 settembre, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 307 del 30 novembre 2022, ha disposto la proroga della scadenza del saldo TARI 2022 al 28 febbraio 2023 per tutta la cittadinanza.

Si precisa inoltre che:

PER LE UTENZE DOMESTICHE:

I locali oggetto di provvedimenti sindacali di sgombero saranno esclusi dalla TARI per tutto il periodo di validità dei provvedimenti stessi. L’Ufficio Tributi e Canoni sta procedendo autonomamente all’individuazione delle unità immobiliari interessate, non dovendo i relativi intestatari presentare alcuna dichiarazione.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

I locali ubicati nella zona rossa alluvionata, i cui titolari hanno dovuto interrompere la propria attività per l’oggettiva temporanea inutilizzabilità degli stessi, saranno esclusi dalla TARI per tutto il periodo di chiusura effettiva. Al fine di consentire all’Ufficio Tributi e Canoni il calcolo del dovuto, a titolo di saldo TARI 2022, con esclusione del periodo di chiusura, gli utenti interessati dovranno presentare entro e non oltre il 20 dicembre 2022 una specifica autodichiarazione secondo il modello che verrà trasmesso a mezzo PEC a tutti coloro che hanno presentato alla Regione Marche la scheda C1 di ricognizione danni. L’Ufficio Tributi e Canoni si rende disponibile ad assistere gli utenti nella compilazione del presente modulo nei giorni 13 dicembre e 15 dicembre 2022 nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, sia presso lo Sportello al pubblico (Viale Leopardi 6) che telefonicamente al seguente numero: 071.4040168.