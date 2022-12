La Chiesa del Portone ospita il concerto “Bagliori di Pace” Domenica 4 dicembre alle ore 21.00

Domenica 4 dicembre alle ore 21, alla Chiesa Santa Maria della Neve (Portone) di Sengallia, si terrà il secondo concerto della rassegna Marche Concerti organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Lemuse, che vedrà protagonisti il Coro Polifonico Città di Tolentino diretto dal M° Aldo Cicconofri e l’Italian Saxophone Quartet, uno degli ensemble più prestigiosi del panorama internazionale, composto da Federico Mondelci, Julian Brodski, Silvio Rossomando e Michele Paolino.

Il concerto è a INGRESSO LIBERO.

Il programma musicale dal titolo suggestivo “Bagliori di Pace” si presenta come un itinerario musicale che da una Lauda francescana arriva fino a Morricone e ai nostri giorni attraverso il quale viene proposto un forte messaggio di pace, particolarmente attuale, come nel brano “Amao Omi”, letteralmente significa Guerra insensata, del compositore georgiano Gya Kancheli. Dalla suggestione di questa opera è nato il titolo del concerto “Bagliori di Pace”, il cui testo contiene una implorazione contro il dolore e la sofferenza causati delle guerre, generando un messaggio di speranza.

Verrà poi eseguito in prima esecuzione lo Stabat Mater di Daniele Gasparini , compositore senigalliese pluripremiato in ambiti nazionali e internazionali, il cui testo di Jacopone da Todi risale al 1200 e rappresenta uno dei primi esempi (se non il primo in assoluto) di “lauda drammatica” proponendo un dialogo tra più personaggi sulla crocifissione di Cristo, al centro della quale vi è il dolore di Maria per il martirio del proprio figlio (gli altri interlocutori sono Gesù stesso, la folla degli ebrei e un fedele che descrive le fasi del supplizio, probabilmente l’apostolo Giovanni).

Il mistero dell’incarnazione di Cristo è espresso attraverso la pena tutta umana della madre per le sofferenze a Lui inflitte, per cui il racconto della Passione diventa un dramma concreto e naturale, accentuato dal movimento drammatico delle voci che si susseguono.

A completare il programma la Lauda francescana Madonna de claritate, di Edvard Grieg Ave Maris Stella, Javier Busto Ave Maria, Johann Sebastian Bach Ari , Samuel Barber Adagio Op11, Ennio MorriconeThe Mission.

Un programma davvero straordinario in grado di suscitare profonde emozioni.

PROGRAMMA

Brani corali

Lauda francescana Madonna de claritate

Edvard Grieg Ave Maris Stella

Javier Busto Ave Maria

Brani per quartetto

Johann Sebastian Bach Aria

Samuel Barber Adagio Op.11

Ennio Morricone The Mission

Brani per quartetto di sassofoni e coro (soprano solista Maura Gennaro)

Daniele Gasparini Stabat Mater (Prima esecuzione assoluta)

Gya Kancheli Amao Omi

Il Coro Polifonico “Città di Tolentino”, nato nel 1980, ha svolto un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero (Germania, Francia, Grecia, Polonia, Spagna, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Belgio, Lettonia, Russia e Portogallo)

Ha organizzato 26 edizioni del Festival di Cori Polifonici “Città di Tolentino” nell’ambito del quale si svolgono convegni e un cartellone di concerti. Ha partecipato a diversi concorsi corali risultando I classificato al Concorso Internazionale di Novy Bor (Boemia) e II classificato al Concorso di elaborazione ed esecuzione di Canto popolare di Verona.Ha pubblicato diversi CD ( Misa Criolla e Navidad nuestra di A. Ramirez – Vigiliae, opera originale dedicata a S. Nicola da Tolentino – Cantautori italiani in Coro , arrangiamenti per Soli, Coro e Strumenti di M. Zuccante – Gospel Mass di Robert Ray ) ed eseguito in prima nazionale opere di compositori Italiani e stranieri.

Il coro propone nei concerti brani di autori, epoche e stile diverso, dalla musica antica fino alla contemporanea, e i programmi comprendono spesso anche titoli del repertorio jazz ed elaborazioni di musica popolare ( Sacred Concert” di Duke Ellington, Festino nella sera del Giovedì grasso di A. Banchieri, Ever green americane, Requiem di W.A. Mozart, Requiem di G. Fauré, Canzoni napoletane, Stabat Mater di G. Rossini, brani a cappella di compositori contemporanei, Carmina Burana di C. Orff).



Aldo Cicconofri si è diplomato in Canto (ramo didattico) ed in Musica corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Ha insegnato Direzione di Coro nei Conservatori di Foggia, Perugia e Pesaro.

Svolge da molti anni l’attività di Direttore di coro collaborando con diverse formazioni (Coro dell’Università di Macerata, Coro Polifonico Città di Tolentino, Ensemble Comedia Harmonica).

E’ stato fondatore e presidente dell’ A.R.CO.M. (Associazione Regionale Cori Marchigiani), vicepresidente e componente della Commissione artistica della Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali. E’ Presidente dell’Associazione Chorus Inside Marche aderente alla Federcori Nazionale.

Ha raccolto molti canti popolari della Regione Marche classificandoli per generi ( canti e giochi infantili, canti di lavoro, canti di questua, stornelli, dispetti, canti religiosi ) e ha curato l’elaborazione e l’esecuzione corale di alcuni di essi.

Tiene Corsi di direzione di coro e didattica musicale in Italia e all’estero e ha tenuto Masterclass di Direzione di Coro presso importanti università straniere (Vienna, Granada e Astana).

L’Italian Saxophone Quartet, fondato da Federico Mondelci, è formato da solisti che hanno messo la loro esperienza al servizio della musica da camera. Finalizzato in particolare alla valorizzazione del repertorio del Novecento e contemporaneo il quartetto ha ormai ottenuto consensi in concerti tenuti per prestigiose organizzazioni in Europa, Giappone, Stati Uniti, Bermuda, Spagna, Russia, Libano.

Si è inoltre distinto vincendo concorsi internazionali di Musica da Camera quali il “Premio Ancona” presieduto da Goffredo Petrassi.

Il gruppo si esibisce come solista a fianco di orchestre sinfoniche e collabora attivamente con i compositori del nostro tempo. Ha inciso per importanti etichette le pagine più significative del repertorio: segnaliamo tra tutti i CD Delos con composizioni di Iturralde, Piazzolla, Nyman e il recente CD “The Italian Way” con autori classici e musica da film per l’etichetta giapponese “Da Vinci”.

La rivesta Amadeus ha così recensito un loro recente concerto: “Successo caloroso per questi artisti, la cui carrellata di proposte ha esibito una morbidezza d’impasto, un velluto raffinato, un’eleganza di fraseggio che ne fanno una compagine di qualità internazionale, come conferma la loro stessa carriera. … in ciascuno dei pezzi si è potuta cogliere l’attenta, calzante concertazione che amalgama le diverse voci dell’ensemble. Alla fine standing ovation e caloroso successo”

AMADEUS – Francesco Arturo Saponaro