Andranno a Fiorini, Colomboni e Aliotta i Premi alla Carriera 2022 di GioMarche Venerdì 25 novembre la cerimonia di consegna a Senigallia. Premi alla Memoria a Casavecchia e Conti

563 Letture Associazioni

L’Associazione Imprenditori e Professionisti GioMarche il 25 novembre organizza la XI edizione del Premio alla Carriera.

La selezione dei premiati è stata effettuata in collaborazione con il “Comitato Territoriale” composto da non soci e presieduto dal Prof. Fabio Ciceroni per la cultura e dal Prof. Mario Baldassarri per l’economia.

Riceveranno il premio il Dott. Giuseppe Fiorini della Sacart spa di Senigallia, il Sig. Lauro Colomboni della SO.DI.CO srl con sedi a Senigallia e Mondolfo e il Dott. Vincenzo Aliotta della nota casa di cura per la prevenzione e salvaguardia della salute Villa Silvia di Senigallia.

Verranno inoltre assegnati due premi “Alla Memoria”: Lidio Casavecchia della nota industria CasavecchiaMarmi srl di Ostra Vetere e Corrado Conti, personaggio noto per la ricerca e invenzioni che Senigallia non ha mai prima ricordato.

Il libro contenente le biografie dei premiati verrà presentato in occasione della manifestazione che si terrà all’Hotel Raffaello di Senigallia alla presenza dei soci di Giomarche e pubbliche autorità.

Le biografie evidenziano il percorso di vita e successi dei personaggi che hanno contribuito con impegno allo sviluppo dell’economia, della cultura, della ricerca e al benessere sociale nel nostro territorio, con sacrifici anche per la propria famiglia. Ogni anno le biografie vengono distribuite sul territorio ad imprenditori e istituzioni.

Il “Premio alla Carriera”, unico per le sue finalità ha ottenuto il patrocinio della Presidenza Della Repubblica, del Presidente del Parlamento, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Marche, delle Università di Ancona (UNIVPM) e Camerino (UNICAM) e dei Comuni del territorio.

Presidente di Giomarche

Riccardo Montesi

Per il comitato del premio

Prof. Fabio Ciceroni

Prof. Mario Baldassarri