Altra trasferta a Roma per la Vigor Senigallia C'è il Roma City domenica 30 ottobre alle 15

Altra trasferta a Roma per la Vigor Senigallia che domenica 30 ottobre alle 15 (match posticipato di 30 minuti rispetto al nuovo orario delle 14.30) il Roma City.



I laziali, allenati dall’ex giocatore dell’Udinese e della Roma Francesco Statuto e con in rosa l’ex Lazio Diakité, difensore francese di 35 anni, sono ultimi in classifica con 5 punti ma non vanno sottovalutati, non essendo certo una squadra materasso.

Si gioca allo stadio Leprignano di Capena, Roma.