Congresso internazionale scuole alberghiere, programma 2° giornata a Senigallia Martedì 18 ottobre

Ecco gli appuntamenti in programma per il 18 ottobre, nella seconda giornata della 35ma Conferenza annuale dell’AEHT, il più grande congresso internazionale che riunisce le scuole alberghiere di tutta Europa.

Segnaliamo la cerimonia di apertura dell’AEHT presso il Teatro La Fenice, con il musical scritto per questa importante occasione. Il Forum proseguirà con gli appuntamenti e gli showcooking tra cui quelli di Stefano Ciotti, chef stellato, e di Giorgia Ceccato, medaglia d’argento della NIC – Nazionale italiana Cuochi, categoria junior.

Presso Teatro La Fenice

Dalle 9.00 alle 12.30: Tutti gli studenti che parteciperanno alle competizioni si ritroveranno per la cerimonia di apertura dell’AEHT nel Teatro La Fenice. Andrà in scena Interstellar Cruise, il musical nato per questa occasione, dalla collaborazione con la polisportiva ASD Senigallia di ginnastica artistica, con la scuola di Musical del Teatro Portone, con gli Artisti della scuola di danza Fitxfun, con il corpo di ballo e le voci degli studenti del Panzini nonché con l’importante sostegno del Comune di Senigallia

Dalle 13.00 alle 14.00: grandi tavolate per il pranzo comunitario di insegnanti, direttori e studenti dell’AEHT.

Dalle 14.00 alle 15.30: Masterclass dell’AEHT con lo chef svedese Marcus Hallgren, membro della Commissione giovani chef dell’associazione mondiale Società degli Chef. L’evento si terrà presso la Hall Piccola Fenice.

Dalle 14.00 alle 15.30: Masterclass dell’AEHT con Robert Bosma Brand & Attention Strategist, Expert on Business Etiquette, Speaker.

Presso l’Istituto Panzini

Dalle 9.00 alle 18.00: la Fiera delle Marche resta aperta nell’ala dell’Istituto Panzini. In esposizione le migliori aziende enogastronomiche marchigiane.

Dalle 14.00 alle 18.00: Riunione AEHT presso la Biblioteca dell’Istituto Panzini. Insegnanti, direttori e studenti si confronteranno in vista delle competizioni, che inizieranno domani, mercoledì 19 ottobre.

Dalle 16.00 alle 18.00: Briefing su tutte le competizioni dell’AEHT. Qualche ora per permettere agli studenti di studiare e familiarizzare con i campi di gara su cui si affronteranno e si sfideranno.

Presso il Palazzetto dello sport – Istituto Panzini

Dalle 10.00 apre Open, il Forum dell’innovazione, della biodiversità e della ripartenza presso il Palazzetto dello Sport dell’Istituto Panzini. Curato da Cancelloni food service spa di Magione sotto la regia della testata di riferimento di settore Italia a tavola, diretta da Alberto Lupini, il forum vedrà il susseguirsi di preziosi eventi formativi con protagonisti chef stellati, scuole, università e opinion leader di settore.

Dalle 10.00 alle 11.00: Federalberghi aprirà il primo cooking show della giornata. Ai fornelli Andrea Impero, chef del Resort Borgobrufa di Brufa, in provincia di Perugia, e Paolo Antinori, chef del ristorante Ginevra del Hotel Seeport di Ancona.

Dalle 11.00 alle 12.00: Open, il Forum accoglierà l’Università per Stranieri di Perugia. Docenti e personaggi di spicco dell’Ateneo illustreranno il corso di laurea in Economia del Turismo. Ad accompagnare l’evento, il cooking show di Stefano Ciotti, chef del ristorante il Nostrano di Pesaro, premiato con una stella Michelin.

Dalle 12.00 alle 13.00: il terzo appuntamento di Open ospiterà il cooking show di Giorgia Ceccato, medaglia d’argento della NIC – Nazionale italiana Cuochi, categoria junior.

Dalle 14.00 alle 15.00: Open, il Forum accoglierà CAST Alimenti, la Scuola dei mestieri del gusto di Brescia. Ad accompagnare l’evento, il cooking show di Angelo Biscotti, Executive Chef e docente CAST, e di Danilo Conflitti, Maestro Pasticcere.

Dalle 15.00 alle 16.00: il PalaPanzini ospiterà la Tavola Rotonda dal titolo “Ristoranti: la nuova frontiera degli hotel”. All’incontro, curato da Cancelloni food service spa di Magione, interverranno chef ed esperti di Federalberghi, dell’Università degli Studi di Perugia, della Scuola dei mestieri del gusto – CAST, di Solidus (forum permanente delle associazioni professionali del mondo alberghiero italiano), dell’associazione Camerieri per passione Noi di Sala, di ADA e della Nazionale Italiana Cuochi.

Presso il Biodiversity Garden – Istituto Panzini

Dalle 9.30 alle 11.30: due panel dell’Università Politecnica della Marche sull’alimentazione del futuro, dai titoli “Ingredienti innovativi per la formulazione di alimenti funzionali” e “Alimentazione e salute: cosa mangeremo?”

Dalle 16.30 alle 17.30: il secondo incontro presso la Pagoda del Panzini sarà un briefing dell’AEHT sull’arte culinaria

Presso il Foro Annonario

Dalle 22.00: la visita al Foro Annonario per studenti, direttori e docenti dell’AEHT. A conclusione della seconda giornata, un tour per mostrare agli ospiti internazionali le bellezze della città di Senigallia.

