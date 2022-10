Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo: presto al via le domande a Senigallia Da mercoledì 12 ottobre è possibile consegnarle in Comune

A partire da mercoledì 12 ottobre e fino al prossimo 15 novembre sarà possibile presentare domanda per richiedere il contributo finalizzato alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo relativi alle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2022-2023.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza degli aventi diritto.

Per ottenere il contributo, finanziato con fondi regionali e disposto a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, è necessario essere residenti sul territorio comunale e avere un reddito Isee, in corso di validità e determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 10.632,94 euro.

Il beneficio può essere richiesto compilando il modulo in distribuzione già da mercoledì 12 ottobre presso l’Ufficio Educazione Formazione, sito in via Fratelli Bandiera, 11 (ex Tribunale), o scaricabile dal sito www.comune.senigallia.an.it .

Gli interessati dovranno consegnare il modulo di domanda insieme alla dichiarazione Isee all’Ufficio Educazione Formazione: la domanda sarà poi inserita dall’ufficio all’interno della procedura informatica del portale Janet messo a disposizione dalla Regione Marche.

Per ottenere l’erogazione del beneficio le famiglie dovranno presentare, oltre alla domanda, anche la documentazione della spesa affrontata per l’anno scolastico 2022-2023 in relazione all’acquisto di libri di testo.

Orario di ricevimento dell’Ufficio Educazione Formazione:

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12;

il martedì, dalle ore 15,15 alle ore 17,30.

E’ possibile contattare l’ufficio per ogni altra informazione ai numeri 071.6629347 e 071.6629350.