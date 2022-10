Vigor Senigallia in trasferta a Pineto Calcio: rossoblù ancora in Abruzzo

117 Letture Sport

Quinta giornata di serie D per la Vigor Senigallia che torna in Abruzzo per affrontare il Pineto.



La formazione abruzzese gioca da 7 anni consecutivi in serie D ed ha spesso disputato tornei nella parte sinistra della classifica.

In panchina, ad allenare gli abruzzesi, considerati tra le compagini più attrezzate del girone F ma al momento con 5 punti in classifica a 2 lunghezze dalla Vigor, c’è l’ex Daniele Amaolo, allenatore della Vigor in serie D una ventina di anni fa.

Calcio d’inizio alle 15 di domenica 2 ottobre.