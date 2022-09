Carletti (Lega): “Continua il percorso al fianco del territorio di Senigallia” "Oggi più che mai la priorità della Lega sono i cittadini"

“La Lega continua il percorso al fianco del territorio di Senigallia con la sua filiera di governo che era e resta solida. Sottolineo che nelle Marche abbiamo ottenuto il miglior risultato del Centroitalia e la Lega ha eletto complessivamente in Italia 95 parlamentari: un dato significativo e di ottimo auspicio. Abbiamo pagato il senso di responsabilità con cui ci siamo messi a disposizione di un governo di emergenza in cui abbiamo, necessariamente, dovuto mediare tra la nostra visione e quella di una coalizione anomala, ma, in quel momento, necessaria”.

Lo dichiara il coordinatore della Lega Senigallia Andrea Carletti a bocce ferme dopo l’atteso turno elettorale che ha riportato i cittadini alle urne. “Non si può negare il calo di consensi che, tuttavia, non corrisponde agli obiettivi raggiunti e a quanto ci siamo spesi come filiera ben oltre le convenienze di partito – aggiunge il coordinatore leghista – Iniziative ed interventi, come ad esempio la battaglia contro il caro bollette e carburanti, fortemente volute e legiferate dalla Lega, sono sotto gli occhi di tutti. Senza contare che Senigallia è stata al centro dell’agenda di governo Lega per lo sviluppo economico nelle giornate di confronto tra gli assessori regionali di tutta Italia organizzato in collaborazione con la conferenza stato regioni, guidata dal vicepresidente regionale Mirco Carloni, a cui ha partecipato il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Un supporto che, confermiamo, non verrà meno e troverà ulteriore slancio con il nuovo governo che ci vede protagonisti e che può lavorare coeso perché poggia sulla volontà degli italiani di dare fiducia a programmi, visione e valori del centrodestra. Oggi più che mai la priorità della Lega sono i cittadini – conclude Carletti – Servono risposte pronte e strutturali che non possono più attendere e che siamo pronti a dare con la concretezza che ci contraddistingue”.