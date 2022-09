I vertici Fns Cisl a Senigallia per il post alluvione Analizzate alcune problematiche emerse nell'emergenza

99 Letture Cronaca

Il 27 settembre, martedì, la Segreteria Nazionale della Fns Cisl, accompagnata dal Segretario Generale della FNS CISL Marche, William Berre’ e dal Segretario regionale Cisl Marche Marco Ferracuti insieme al Responsabile Cisl di Senigallia Jesi e Fabriano Giovanni Giovanelli, ha portato la propria solidarietà alla cittadinanza colpita dall’alluvione ed ha incontrato il personale dei Vigili del Fuoco che sta ancora operando con abnegazione sul posto.

“E’ sempre importante essere vicini ai colleghi dei Vigili del Fuoco che stanno garantendo il soccorso ai cittadini. Il ruolo del sindacato è anche questo: portare la solidarietà alla popolazione e incontrare le lavoratrici e i lavoratori del Cnvvf che anche questa volta si sono rivelati indispensabili” ha sottolineato il Segretario Generale della FNS CISL nazionale, Massimo Vespia.

Nell’occasione con il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Ing. Antonio La Malfa e del Comandante Provinciale dei vigili del Fuoco di Ancona Ing. Pierpaolo Patrizietti, sono state analizzate alcune problematiche che tale emergenza ha comportato.

“Consapevoli che l’emergenza alluvione nelle Marche ha messo in evidenza punti critici importanti, e consapevoli che tali caratteristiche particolari andranno studiate a fondo affinché si possano prevedere tutti quei correttivi necessari ai piani di emergenza nazionale in atto, occorre fare in modo – rilancia e conclude Vespia – di garantire che il personale in questi scenari possa contare sempre su una logistica adeguata e possibilmente disponibile già a partire dalle prime ore dell’emergenza”.