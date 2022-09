Insediamento ufficiale per l’Osservatorio regionale per la Cultura L'assessore Latini: "Abbiamo dato all'attività della Regione delle priorità a cui questa task force potrà lavorare"

Si è insediato lunedì 19 settembre l’Osservatorio regionale per la Cultura della Regione Marche. È la prima riunione per questo strumento di governance nato per affiancare e rendere più incisive le scelte in atto e rilanciare il settore della cultura dopo il Covid, anche allo scopo di individuare nuove traiettorie e nuove politiche di rilancio dei territori attraverso la valorizzazione e lo sviluppo dei borghi.