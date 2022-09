Basket 2000 Senigallia: ecco calendario provvisorio e formula del campionato Le ragazze della Mycicero nel girone a 7 squadre Umbria-Marche-Abruzzo-Molise: prima giornata a Porto San Giorgio

In questa stagione la Mycicero Basket 2000 Senigallia è stata inserita nel girone Umbria-Marche-Abruzzo-Molise.

Si erano iscritte 8 società poi Pescara si è ritirata lasciando il girone a 7 squadre che oltre alla nostra sono Feba Civitanova, Porto San Giorgio, Pink Terni, Azzurra Orvieto, Perugia e Magnolia Campobasso.

Il campionato inizierà il 16 ottobre e sarà articolato in una prima fase di andata e ritorno per un totale di 14 giornate con una squadra che riposerà ogni giornata. Al termine ci sarà una seconda fase denominata ad orologio di altre 7 giornate dove ogni squadra incontrerà in casa le tre squadre che la seguono in classifica e fuori casa le tre squadre che la precedono. Al termine Playoff tra le prime quattro squadre in classifica e Playout tra le tre squadre ultime in classifica.

Probabilmente la squadra che vincerà i Playoff parteciperà agli spareggi per andare in serie A2, mentre non ci saranno retrocessioni in virtù della rinuncia di Pescara. Il nostro campionato inizierà il 23 ottobre a Porto San Giorgio perché la prima giornata osserveremo il turno di riposo. Alla prima giornata subito il match clou tra le due squadre che sembra siano le più accreditate a vincere il campionato Feba Civitanova ospita Perugia.