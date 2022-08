Simboli e liste delle elezioni politiche 2022: ecco tutti quelli per cui si può votare Depositati i simboli in Italia, sono ben 101

Ben 101 i simboli che correranno alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.



Sono infatti caduti i termini per la presentazione dei simboli, che sono ben 101 per 98 liste politiche: i contrassegni sono 101, perché Pd Italia democratica e progressista ha presentato un simbolo leggermente diverso per le circoscrizioni estere, Alleanza Verdi Sinistra ha invece presentato simboli in lingua tedesca e slovena per le circoscrizioni di Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Le forze politiche devono raccogliere le firme per essere sulle schede elettorali.

Le liste andranno presentate alle Corti d’Appello domenica 21 e lunedì 22 agosto.

Ulteriori informazioni, nel sito ufficiale del Governo il cui articoli si può trovare qui: https://www.interno.gov.it/it/notizie/elezioni-politiche-2022-101-contrassegni-depositati-viminale