Umberto Piersanti ospite a Iobook A Senigallia inizia "Le Marche tra le righe"

Torna l’estate e torna ‘Le Marche tra le Righe’, la rassegna di incontri e appuntamenti dedicati agli autori e alla letteratura marchigiana organizzata dalla Libreria Iobook.

Si parte mercoledì 22 giugno alle 21.30: Umberto Piersanti presenterà “I luoghi persi” (edito da Crocetti) presso la centrale Piazza Roma a Senigallia. Dialogheranno con l’autore Valeria Bellagamba e Riccardo Bravi; l’incontro sarà introdotto da Roberto Marconi.

Tempus fugit, si sa, senza apparente rimedio: ma Umberto Piersanti, con l’ostinazione dell’amore, nel suo libro forse più compiuto e commovente, insiste con tenacia a cantare – per dirla con Carlo Bo – le sue personali Georgiche (per nulla elegiache), celebrando con la forza della poesia i “luoghi” delle origini, nel tentativo di salvare le umili “cose” della campagna delle Cesane (e le persone amate, la memoria della nonna su tutte) dalla furia devastatrice del tempo.

Come il miglior Pascoli, anche Piersanti, narrando di sé e delle sue esperienze familiari, parla in realtà di tutti noi, almeno in parte: il percorso poetico alla ricerca delle origini appenniniche e contadine dispiegato nei Luoghi persi con passione e vitalità per nulla idillica, mira a ricordare (e ricordarci) la speranza che le cose, per quanto inevitabilmente travolte dall’inesorabile scorrere dei giorni, se recuperate dall’esercizio della memoria poetica, non siano semplicemente state, ma restino incise nel nostro sangue oltre che nel ricordo, non come semplici fantasmi ma in qualche modo immortali.

L’ingresso è gratuito; si consiglia la prenotazione presso la Libreria Iobook chiamando lo 0717928887, scrivendo a ordini@iobook.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3534283415. Vi aspettiamo!