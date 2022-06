A Fosforo un sabato ricchissimo di eventi Appuntamenti il 18 giugno in vari luoghi del centro di Senigallia

104 Letture Cultura e Spettacoli

Presso la Sala del Fico a Palazzetto Baviera un evento dedicato alle famiglie con bambini piccoli uno speciale sull’alimentazione.

Alle ore 18.30 si inizia con “Mio figlio scarta le verdure” a cura di Carla Tomasini (Pediatra Carla) e Laura Casavecchia mentre alle ore 21.15 si tratterà di “Disturbi del comportamento alimentare” con Carla Tomasini e Alessandra Vitale (Una tata che cucina) gli eventi sono gratuiti ma la prenotazione è obbligatoria.

Tra gli stand in Piazza del Duca ci sarà l’arrivo della Polizia Scientifica con uno speciale automezzo e con uno stand dedicato all’analisi della scena del crimine.

In Piazza Roma alle 19.00 “La malattia da 10 centesimi” per scoprire con Agnese Collino la storia della polio e di come ha cambiato la nostra società.

In serata alle 21.15 focus sulle dipendenze tecnologiche attraverso l’abuso dell’uso degli smartphone e l’imminente arrivo del Metaverso con Giuseppe Lavenia (Di.Te) ed Emanuele Frontoni (Unimc) gli eventi sono gratuiti ma la prenotazione è obbligatoria.

Il palco di Piazza del Duca si popola di tanti performer che faranno divertire grandi e piccini con show e dimostrazioni scientifiche. Da non perdere nel pomeriggio l’arrivo del Dr. Molecola (Ori Weyl) da Israele e la Fisica del Grande Mazinga con Fabio Chiarello del CNR.

Fosforo è ideato dall’Associazione Culturale NEXT e sostenuto dal Comune di Senigallia dalla Regione Marche e dal Gruppo Imprenditori Senigalliesi.

Per tutti gli approfondimenti trovate il programma su www.fosforoscienza.it