Nelle Marche un simbolo del rock indipendente Usa I Dinosaur Jr di scena a Pesaro in formazione originale

Cultura e Spettacoli

Reduci dalla recente pubblicazione di Sweep It Into Space, i giganti dell’indie rock americano Dinosaur jr arrivano in concerto a Pesaro il 7 giugno al Parco Miralfiore – su iniziativa del Comune di Pesaro con l’AMAT – in formazione originale, con J Mascis alla chitarra e voce, Lou Barlow al basso e voce, Murph alla batteria.