“Dal tradizionale al moderno”: stage regionale di Ju-jitsu a Senigallia Evento alla Rotonda a Mare con lezioni tenute da maestri di caratura internazionale

Il 1° Stage Regionale di Ju Jitsu, antica arte marziale Giapponese, organizzato dalla ASD Daiki Dojo, sezione Senigallia, sotto l’egidia delle Federazione Nazionale di Arti Marziali FIJLKAM, si terrà il 28 maggio 2022 presso la Rotonda a Mare con il patrocinio del comune di Senigallia.

Da rimarcare l’eccezionalità della manifestazione denominata “Dal tradizionale al moderno”, che la Fijlkam Marche ha fortemente promosso.

Le lezioni saranno tenute da maestri di caratura internazionale, studiosi della cultura e della spada giapponese (katana), quindi si percorrerà sul tatami, attraverso tecniche specifiche della tradizione marziale antica, la via dei samurai arrivando ai giorni nostri con applicazioni di ju-jitsu moderno (base di molti sport da contatto come ad esempio: il judo), per concludere con Mga (metodo globale autodifesa), utilizzato come sistema di lavoro da svariati corpi militari e polizia e come difesa personale per i civili.