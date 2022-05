Concluso alla Marchetti corso orientamento e supporto psicologico per studenti e famiglie I laboratori hanno avuto un riscontro molto positivo e una frequenza assidua da parte di genitori e ragazzi

Si è concluso all’Istituto Marchetti un importante ciclo di quasi 120 ore di orientamento e supporto psicologico destinato ai ragazzi e alle famiglie.

Il corso si è sviluppato in tre momenti: il primo realizzato dal pedagogista Enrico Battisti che ha approfondito la teoria delle intelligenze, abilità e interessi di ciascun ragazzo e ha delineato con loro gli scenari futuri del mondo del lavoro, della scelta delle scuole secondarie di secondo grado; il secondo avviato dalla psicologa Roberta Rossi che ha curato lo sviluppo dei ragazzi in questa delicata età con una loro partecipazione attiva nei percorsi di laboratorio; il terzo curato dallo psicologo Filippo Sabbatini che ha lavorato sul processo di decisione e strategie di comunicazione con i figli.

I laboratori hanno avuto un riscontro molto positivo e una frequenza assidua da parte di genitori e ragazzi. È stata un’occasione formativa molto performante vista la necessità degli studenti di capire meglio, in base alle proprie inclinazioni e interessi, che tipo di scuola e indirizzo scegliere per non perdersi nella grande offerta delle agenzie formative.

Il progetto Territoriale di Orientamento, che è stato finanziato dalla Regione Marche e coordinato dall’Istituto Ferraris di Falconara, è un esempio di come possa funzionare una sinergia e una rete fra enti del territorio, per realizzare una efficace formazione che renda più consapevoli gli studenti e le famiglie nella scelta in una fase così importante della vita dei ragazzi.

Si ringraziano la Dirigente Scolastica Paola Filipponi, la referente orientamento Luigina Bucci e l’assistente amministrativa Eliana Rosini per aver coordinato e supportato il lavoro degli esperti per la realizzazione del progetto.