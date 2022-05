Ai blocchi di partenza il Sunsen 2022: tre giorni di Beach volley in spiaggia a Senigallia Tornei federali e amatoriali con la Sun Run nel fine settimana dal 20 al 22 maggio, per un evento da oltre 500 presenze

L’edizione 2022 del Sunsen è ormai alle porte e presso lo stabilimento balneare “Bagni Roberto – El Chiringuito” di Senigallia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del torneo di Beach volley, che partirà venerdì 20 e si protrarrà fino a domenica 22 e per la quale è prevista grandissima partecipazione.

“Un’edizione che vuole configurarsi come un modello per tutta la regione e non solo” sottolinea Michele Trebbi, titolare dello stabilimento balneare e punto di riferimento per la parte organizzativa del progetto Sunsen. “C’è stato un boom di iscrizioni per questa edizione, che considerando tutti i tornei in programma e la Sun Run, supera le 500 presenze” conferma Alberto Crivelli, responsabile dell’organizzazione tecnica e sportiva del Sunsen. “È una grandissima soddisfazione per tutti noi ed un motivo di orgoglio. Ne approfitto per ringraziare la Regione Marche che per la prima volta ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa, così come l’Amministrazione comunale di Senigallia, da sempre accanto all’evento, senza dimenticare la Fipav, con la quale c’è sempre una grande intesa”.

Presenti alla conferenza stampa anche il Consigliere Regionale Mirko Bilò, che ha confermato come un evento di questa portata sia ormai un punto di riferimento per la regione, non solo per i valori legati all’attività sportiva per tutti, atleti ed appassionati, ma anche per l’aiuto economico per le strutture ricettive e le attività in un periodo complicato.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il vicesindaco di Senigallia, Riccardo Pizzi, e l’assessore con delega allo sviluppo economico, Alan Canestrari, che hanno sottolineato come il Sunsen sia di fatto il primo grande evento della stagione che guarda all’estate, e come sia il simbolo della ripartenza dopo i periodi difficili, sottolineata dai grandi numeri che si prospettano nei tre giorni.

Anche per la Fipav il Sunsen è un momento dal grandissimo valore sportivo, come precisato dal presidente regionale Fabio Franchini, che ha sottolineato l’importanza del torneo per avvicinare anche i giovani alla pratica del Beach volley, e dal presidente del Comitato Territoriale Fipav Ancona, Francesco Leoni, che ha ricordato l’incredibile sforzo organizzativo a supporto di un evento che rende lustro a tutta la provincia anconetana.

Uno dei momenti più attesi del weekend sarà anche il ritorno dell’evento King Sport & Style: la Sun Run. All’interno del Sunsen, venerdì 20 maggio alle 19.15, mentre il tramonto colorerà in modo suggestivo la spiaggia di velluto di Senigallia, sarà aperta a tutti la possibilità di iscriversi alla corsa di 10km non competitiva o alla camminata di 5km, con partenza ed arrivo proprio ai “Bagni Roberto – El Chiringuito”, dove peraltro già dalle 17 si avrà un workshop sulla tecnica di corsa con Tito Tiberti, tecnico IV livello CONI e team manager della nazionale italiana.

Dopo le edizioni del 2018, 2019 e 2021 (nel 2020 non si disputò a causa dell’emergenza pandemica), il Sunsen torna dunque a pieno ritmo, con una tre giorni di sport per tutti, unito alla voglia di godersi il primo sole della stagione. Il weekend vedrà infatti il torneo serie B1 Fipav maschile e femminile, con tutti i principali protagonisti del circuito del Beach volley agonistico nazionale, accanto ai tornei amatoriali 2×2 maschile, femminile e misto, ed il 4×4 misto. E nella giornata di domenica anche il Beach Soccer, che torna dopo il grande successo del 2021.

Tutte le informazioni ed il programma dell’evento sono disponibili sul sito https://www.sunsen.it oppure sulla pagina Facebook Sunsen Beach Volley.