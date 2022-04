Massimo Bello nominato responsabile provinciale Professioni di Fratelli d’Italia Incarico per il presidente del Consiglio comunale di Senigallia

Un incarico di prestigio all’interno dell’organigramma del partito di Giorgia Meloni, che coinvolge un settore importante come quello delle professioni.

La nomina a Responsabile del Dipartimento provinciale Professioni di FDI è andata a Massimo Bello. Dopo quella a Responsabile del Dipartimento regionale delle Politiche dell’Unione europea, gli è stato affidato il “dicastero” provinciale FDI dedicato alle Professioni. Massimo Bello collaborerà con il Dipartimento regionale, guidato da Serena Boresta, e con quello nazionale, coordinato da Marta Schifone.

“Il mio ringraziamento, per la fiducia accordatami, al coordinatore provinciale FDI di Ancona Stefano Benvenuti Gostoli, sempre attento e sensibile alle istanze di crescita e di valorizzazione di una classe dirigente seria, preparata e concreta, che operi nelle istituzioni e nella società”, ha dichiarato Massimo Bello, assicurando “il suo impegno ed un lavoro di rete in sinergia con il Dipartimento nazionale e con quello regionale di FDI Professioni affinché, proprio a partire dalla nostra provincia, si possa oggi più che mai perseguire decisamente una politica moderna e concreta a tutela della crescita e delle opportunità della realtà professionale, in tutte le sue componenti”.

“Sostenere le libere professioni significa – ha aggiunto Massimo Bello – difendere un modello valoriale e meritocratico a tutela degli interessi nazionali.”

Il partito FDI di Senigallia esprime piena soddisfazione per l’incarico a Bello. “Un ulteriore riconoscimento al nostro gruppo di Senigallia – dicono Marcello Liverani, membro Assemblea nazionale FDI e Davide Da Ros, Capogruppo FDI in Consiglio Comunale – e a chi può vantare esperienza, professionalità, competenza e impegno da sempre. Chi conosce Massimo, sa bene che affronterà anche questo incarico con serietà e dedizione”. “Il partito di Giorgia Meloni sta crescendo – fanno eco i Consiglieri comunali di Senigallia, Silvia Tomassoni e Massimo Montesi – ma soprattutto sta dimostrando presenza qualificata dei propri dirigenti, sul territorio e nelle istituzioni. Massimo Bello ne è un chiaro esempio.”

Una laurea in legge, specializzando alla Scuola di Specializzazione nelle professioni legali dell’Università degli Studi Macerata, socio sostenitore dell’AIGA (Associazione italiana dei giovani avvocati), collaboratore di cattedra in diritto amministrativo all’UNIMC, praticante avvocato iscritto all’Ordine di Ancona e abilitato all’esercizio dell’attività professionale forense (ex art. 8 legge 247/2012), Massimo Bello è anche membro del Registro Europeo degli Europrogettisti (EUPF Register of Euro-Projects Designers and Managers-Europe Project Forum con sede ad Amsterdam), organizzazione ufficialmente riconosciuta ‘Registro per la Trasparenza’ dell’Unione Europea. Dal 2015, è Presidente dell’Associazione culturale e politica “Energie per Senigallia, Energie per le Marche” e dal 2018 Vice Presidente del “Centro Studi europeo Patria Europa” italo-belga, con sede a Senigallia e a Bruxelles. Presidente del Consiglio Comunale di Senigallia da ottobre 2020, Vice Presidente vicario dell’AICCRE Marche e membro del Consiglio nazionale AICCRE (Federazione del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) da marzo 2021, Massimo Bello è uno storico esponente della destra politica locale e marchigiana, con una ampia esperienza nelle istituzioni pubbliche e con un curriculum di tutto rispetto: una lunga militanza nelle organizzazioni giovanili (FdG e FUAN) del MSI e di Alleanza Nazionale, di cui è stato ai massimi vertici nazionali, ha curato dal 1994 al 2004 il Settore Enti locali di Alleanza Nazionale, ha collaborato dal 2004 al 2006 con lo Staff del Vice Ministro all’economia e finanze Vice Ministro Prof. Mario Baldassarri, Consigliere comunale di Senigallia dal 1994 al 2004, Consigliere provinciale di Ancona dal 2002 al 2012, Sindaco di Ostra Vetere per due mandati, Consigliere comunale di Ostra Vetere e dell’Unione dei Comuni dal 2018 al 2020; da oltre quindici anni vive un’esperienza formativa e di impegno professionale assiduo nelle istituzioni comunitarie di Bruxelles (è stato, tra l’altro, anche membro dello Staff del Vice Presidente al Parlamento europeo e Collaboratore del Gruppo PPE all’Europarlamento).