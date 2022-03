Il racconto degli operatori sulla manutenzione del fiume Misa Un lavoro fatto a mano in un tratto di 2 km e mezzo, realizzato da otto dipendenti di Confluenze e Undicesimaora

Per il secondo anno la Regione Marche ha affidato un appalto di manutenzione ordinaria del fiume Misa all’associazione temporanea di scopo (ATS) tra Undicesimaora, Confluenze, le aziende agricole Turchi e Guidi.

Il tratto interessato di circa 4 km va da Vallone fino al ponte dell’autostrada. Su entrambe le sponde. L’importo è di €88000.

Quattro gli obiettivi dell’intervento:

1- mantenimento della manutenzione effettuata lo scorso anno tra Vallone e borgo Passera;

2- taglio selettivo e rimozione della vegetazione sovrabbondante presente tra i due argini;

3- messa in sicurezza di un pontile;

4- demolizione e rimozione di un manufatto in mattoni e cemento ex opera di presa idraulica del Mulino Mariani.

A causa del tantissimo fango depositato durante la piena del 11 dicembre, è stato un intervento faticosissimo e lento. Soprattutto per il lavoro fatto a mano: un tratto di 2 km e mezzo in sponda sinistra. Otto dipendenti di Confluenze e Undicesimaora lo hanno realizzato.

Si è trattato di tagliare e trasportare fuori dall’argine una quantità enorme di canne, ramaglie e legna da ardere. In questo racconto ci piace evidenziare il lavoro fisico delle persone, le relazioni che si sono create tra di loro, il risultato importante sia per la sicurezza idraulica che per la qualità ambientale.



Nel video che alleghiamo si accennano a questi aspetti, evidenziando l’esperienza umana di ognuno e del gruppo.