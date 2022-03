Calcio: Olimpia Marzocca in campo contro la fibrosi cistica Messaggio di sostegno a chi lotta sulle maglie

Sabato 26 marzo l’Olimpia Marzocca scenderà in campo con il nuovo completo da gioco dedicato alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche.

Il completo realizzato grazie al sostegno del partner solidale Tietichettatutto, leader regionale nella produzione di etichette, avrà sul fronte maglia il simbolo della LIFC Marche. Il completo verrà utilizzato dall’Olimpia Marzocca in campionato, per veicolare il messaggio di sostegno verso questa associazione, dedita alle cure per i malati di fibrosi cistica, malattia genetica multiorgano che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente, alterando una delle funzioni più importanti: il respiro.

Durante la partita sarà presente la LIFC Marche per una raccolta fondi con le colombe e uova pasquali. Nell’intervallo il pubblico avrà la possibilità di aggiudicarsi due maglie originali da gioco, le stesse con cui l’Olimpia scenderà in campo al comunale di Marzocca alle ore 15:00.

Non ci resta quindi che augurare un buon divertimento alle persone che interverranno al match Olimpia Marzocca vs Vigor Castelfidardo per la ventitreesima giornata del campionato di Promozione.

