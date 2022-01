Maurizio Mangialardi ricorda l’ex sindaco di Senigallia Oddo Galavotti "Fedele ai suoi ideali, ha saputo essere uomo del dialogo"

“Con la scomparsa di Oddo Galavotti Senigallia perde un amministratore capace che con serietà e passione ha caratterizzato in maniera positiva la vita politica cittadina per oltre un ventennio.

Un impegno che Oddo ha portato avanti mantenendo sempre fede agli ideali della sua storia di militante della sinistra comunista, testimoniando però una forte vocazione al dialogo con gli altri partiti, nella convinzione che solo attraverso il confronto democratico si potesse dare soluzione concreta ai problemi della comunità.

Un’inclinazione che, in quella complessa fase di grande trasformazione che sono stati gli anni ottanta, gli ha permesso di diventare un punto di riferimento non solo per le forze politiche senigalliesi, ma anche per tantissimi cittadini. Personalmente perdo un grande amico, a cui ho voluto bene e che ho avuto il piacere e l’onore di sentire vicino durante i miei due mandati da sindaco. Alla famiglia le mie più sincere condoglianze”.

Così il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi ricorda l’ex sindaco Oddo Galavotti, scomparso domenica 16 gennaio all’età di 95 anni.

Da Maurizio Mangialardi

Capogruppo assembleare del Partito Democratico – Assemblea Legislativa delle Marche