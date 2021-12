Percorsi per l’orientamento all’IIS Padovano di Senigallia Collaborazione con l'università di Ancona

All’IIS Corinaldesi-Padovano continuano gli appuntamenti con l’Università Politecnica delle Marche, facoltà di Economia e Commercio.



I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono una realtà molto ben consolidata in un istituto tecnico, dove ciò che una volta era meglio noto come “alternanza scuola- lavoro”, si organizza da più di venti anni con grande successo e beneficio degli studenti e delle studentesse, i quali, grazie a questa iniziativa, nell’ultimo triennio si avvicinano al mondo del lavoro. Tuttavia da qualche anno il ministero dell’istruzione ha voluto porre l’attenzione sull’aspetto profondamente orientativo che tali attività devono svolgere, anche attraverso la nuova denominazione, PCTO, appunto.

E ciò avviene con grande impegno da parte dei docenti dell’istituto Corinaldesi-oggi aggregato all’ IIS Corinaldesi Padovano- che preparano i ragazzi ad una scelta consapevole del proprio percorso di vita presentando sia occasioni di lavoro, ad esempio grazie alla visita a Joborienta a Verona, lo scorso Venerdì, sia occasioni di approfondimento, con la collaborazione stretta di importanti facoltà universitarie come quella di Economia e Commercio dell’Università Politecnica delle Marche.

Grazie ad una costante e proficua collaborazione tra la Facoltà “Giorgio Fuà” e l’IIS Corinaldesi Padovano, i ragazzi delle classi 5a Amministrazione Finanza e Marketing e 5a Sistemi Informativi Aziendale settore tecnico economico stanno approfondendo in queste settimane il grande tema del Marketing digitale.

Lunedì mattina dalle 10 alle 13, nella cornice dell’aula magna della sede Corinaldesi si è tenuto un incontro a più voci, condotto dalla prof.ssa Federica Pascucci e dai suoi collaboratori dell’Università Politecnica delle Marche, dipartimento di management. L’incontro, incentrato sul digital marketing, ha affrontato il tema dei dati a supporto delle attività di marketing, attraverso l’utilizzo di google analytics e altri strumenti di ricerca e analisi di web data, sempre più importanti per condurre le attività aziendali al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il futuro dell’economia mondiale si gioca su questi temi e fornire agli studenti degli strumenti per essere in grado di comprendere l’evoluzione dei mercati è sicuramente un ulteriore passo verso il loro successo formativo.

Grazie a questa preziosa collaborazione i ragazzi possono entrare in contatto con docenti universitari e iniziare a pensare al loro futuro anche con l’eventuale prosecuzione degli studi all’università.

Da recenti analisi dei dati relativi ai diplomati dell’indirizzo Tecnico Economico, si conferma infatti che questo percorso di studi prepara i giovani sia al mondo del lavoro che all’università, tanto che più del 60% dei diplomati prosegue poi gli studi, soprattutto nel campo economico-statistico 36.5% Scientifico 18.2% , giuridico-politico 14.9%, umanistico 14.9%….insomma, un’istruzione di qualità per i giovani cittadini di un Paese che cresce.