Appuntamento formativo organizzato dall’Associazione Un Tetto di Senigallia Un incontro on line con Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico, per parlare di autorevolezza educativa

L’Associazione Un Tetto, con il patrocinio del Comune di Senigallia, ha proposto in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e della adolescenza che ricorre ogni anno il 20 novembre, due appuntamenti sul diritto dei bambini a essere educati e sul ruolo degli adulti.



Il primo si è già svolto proprio il 20 novembre in collaborazione con il Cinema Gabbiano: la proiezione del film di animazione “Il bambino che scoprì il mondo”, regia di Alê Abreu.

Il secondo appuntamento sarà lunedì 6 dicembre (inizialmente era previsto il 1 dicembre): una formazione on line con Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico, formatore e autore, dal titolo “La sfida del futuro, come crescere bambini e ragazzi in un mondo sempre più liquido”.

In un mondo segnato da un’incertezza radicale occorre educare bambini e ragazzi alla coraggio e alla resilienza. Per crescere ragazzi resilienti occorre però saper essere degli adulti autorevoli.

Nell’incontro si esplorerà la bussola dell’autorevolezza educativa basata su quattro coordinate: ascolto, tempo, gestione di regole e conflitti e infine uno specifico allenamento di resilienza, grinta, desiderio e autostima. L’incontro è rivolto in particolare a insegnanti, genitori, educatori.

Iscrizioni al link https://forms.gle/m8FkafsXew8oSSeCA entro il 4 dicembre 2021.